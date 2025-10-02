Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Datos del Ministerio de Trabajo

El paro en Extremdura sube en 218 personas en septiembre y alcanza los 65.177 desempleados

Imagen de archivo de una oficina del Sexpe.

Imagen de archivo de una oficina del Sexpe. / EL PERIÓDICO

Efe

El paro aumentó en septiembre en 218 personas en septiembre en Extremadura respecto al mes anterior, un 0,34 por ciento, lo que situó en 65.177 la cifra total de personas desempleadas.

En tasa interanual, en comparación con septiembre de 2024, el desempleo descendió en 7.326 personas, un 10,10 por ciento, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En España, el mercado laboral sumó 31.462 afiliados hasta los 21,69 millones de ocupados, gracias al tirón del sector educativo en un mes en el que el paro registrado bajó en 4.846 personas y se situó en 2,42 millones, la cifra más baja para un septiembre desde 2007. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
  2. Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
  3. Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero
  4. Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
  5. Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados
  6. Los extremeños que se marchan a trabajar fuera descienden en más de 10.000 en solo dos años
  7. De Nueva York a Dubai: el extremeño que conquista las galerías internacionales de arte
  8. Almaraz inicia este octubre los trámites de su apagón: prepara ya el desmantelamiento 'con los expertos internacionales más cualificados

El paro en Extremdura sube en 218 personas en septiembre y alcanza los 65.177 desempleados

El paro en Extremdura sube en 218 personas en septiembre y alcanza los 65.177 desempleados

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Extremadura mejora la cobertura MIR pero sigue con vacantes: 22 plazas vacías

Extremadura mejora la cobertura MIR pero sigue con vacantes: 22 plazas vacías

El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones

El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones

Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija

Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 2 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 2 de octubre de 2025

Un extremeño en la flotilla humanitaria: "Sabemos que irán interceptando a todos los barcos, uno a uno, y que habrá detenciones que son ilegales"

Un extremeño en la flotilla humanitaria: "Sabemos que irán interceptando a todos los barcos, uno a uno, y que habrá detenciones que son ilegales"

El PP y Vox ultiman el pacto para aprobar la ley de concordia en Extremadura

El PP y Vox ultiman el pacto para aprobar la ley de concordia en Extremadura
Tracking Pixel Contents