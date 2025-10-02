El paro en Extremdura sube en 218 personas en septiembre y alcanza los 65.177 desempleados

El paro aumentó en septiembre en 218 personas en septiembre en Extremadura respecto al mes anterior, un 0,34 por ciento, lo que situó en 65.177 la cifra total de personas desempleadas.

En tasa interanual, en comparación con septiembre de 2024, el desempleo descendió en 7.326 personas, un 10,10 por ciento, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En España, el mercado laboral sumó 31.462 afiliados hasta los 21,69 millones de ocupados, gracias al tirón del sector educativo en un mes en el que el paro registrado bajó en 4.846 personas y se situó en 2,42 millones, la cifra más baja para un septiembre desde 2007.