Hasta el 7 de octubre

Últimos días para que las empresas extremeñas puedan integrar IA con hasta 400.000€ en ayudas

El Gobierno financia proyectos centrados en tecnologías espaciales, el internet de las cosas, la realidad virtual, la robótica o la tecnología avanzada de conectividad

La dotación asciende a 130 millones de euros

El presupuesto asignado para cada proyecto oscila entre un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 5 millones.

El presupuesto asignado para cada proyecto oscila entre un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 5 millones.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública impulsa, a través de Red.es, una nueva línea de apoyo a la transformación digital del tejido empresarial de Extremadura. Hasta el 7 de octubre, las empresas extremeñas pueden solicitar las ayudas RedIA, una convocatoria que, con un presupuesto total de 130 millones de euros, tiene como objetivo financiar proyectos en inteligencia artificial y otras tecnologías duales, promoviendo su integración en las cadenas de valor.

Ámbitos tecnológicos

Las empresas interesadas podrán concurrir a esta convocatoria con proyectos centrados en ámbitos tecnológicos estratégicos como la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas de navegación, las tecnologías espaciales, la ciberseguridad, los materiales avanzados, los sensores inteligentes, o el internet de las cosas. Las empresas deberán definir tanto la tecnología empleada como el ámbito de aplicación, que podrá pertenecer a cualquier sector económico, salvo el sanitario, expresamente excluido de esta convocatoria, por contar con una línea específica, RedIA Salud, que será convocada próximamente.

Las ayudas están dirigidas a iniciativas empresariales que apuesten por el desarrollo experimental de nuevos productos, procesos o servicios, o la mejora sustancial de los ya existentes. Para ello, los proyectos deberán incorporar prototipos, pruebas piloto o validaciones tecnológicas como parte de su ejecución.

Hasta tres proyectos por firma

En esta convocatoria podrán participar empresas con domicilio fiscal en España, que presentarán hasta tres proyectos, de los cuales se financiarán un máximo de dos por entidad. El presupuesto asignado para cada proyecto oscila entre un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 5 millones de euros y la ayuda cubrirá entre un 25 % y un 60 % del importe total. Además, será necesario demostrar que las iniciativas tienen un efecto incentivador real, es decir, que no podrían desarrollarse o lo harían de forma limitada sin esta ayuda pública.

El plazo de solicitud de esta convocatoria permanecerá abierto hasta el 7 de octubre de 2025, a las 12:00 horas.

Pueden consultarse todos los detalles y requisitos en la Sede Electrónica: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2025-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en

