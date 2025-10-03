Más de 4.000 médicos están llamados hoy en Extremadura a la huelga contra el Estatuto Marco

Más de 4.000 sanitarios extremeños están llamados este viernes a secundar la segunda huelga que realiza el colectivo en los últimos meses en contra del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad. Convocados por el Consejo convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que apoya también el Sindicato Médico de Extremadura (Simex), los facultativos denuncian que el documento mantiene agravios y condiciones precarias en cuanto a jornada, guardias y sueldos. Han convocado concentraciones a las puertas de las Delegaciones del Gobierno de Cáceres y Badajoz, a las 10.00 horas.

En concreto, el Estatuto Marco, que está elaborando el departamento de Mónica García, pretende establecer las bases reguladoras específicas de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud. La reforma de esta ley ha sido, por el momento, ampliamente rechazada por los facultativos, quienes se sienten poco representados y desatendidos en sus demandas, al no recogerse en el texto la singularidad, responsabilidad y trascendencia de sus funciones. Asimismo, denuncian la persistencia de agravios y condiciones precarias en la categoría profesional, jornada, guardias y retribuciones del personal médico, aspecto que la nueva norma ministerial no resuelve. Uno de los motivos de queja, por ejemplo, es que las guardias no computan para la jubilación.

Para garantizar una asistencia mínima y la atención de situaciones urgentes durante la jornada de paro, el comité de huelga y la Consejería de Salud acordaron hace unos días los servicios mínimos que regirán este viernes en centros de salud y hospitales de la comunidad. La Atención Primaria funcionará como si fuera fin de semana o festivo y los centros de salud que no tengan PAC contarán con un médico exclusivamente para urgencias. En el ámbito hospitalario, se mantendrá el personal médico de guardia habitual de fines de semana y festivos, se atenderá a pacientes con necesidades inaplazables y solo se harán intervenciones urgentes.