Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha confirmado esta mañana que los exámenes de las oposiciones de la Administración general de la Junta (de funcionarios y personal laboral) se realizarán durante el primer semestre de 2026. Así lo ha asegurado en Cáceres a preguntas de los periodistas, antes de participar en un acto para celebrar el patrón de la Policía Nacional.

En sus declaraciones, Manzano ha recordado que a la oferta ya convocada en diciembre de 2024, que cuenta con 449 plazas y más de 33.000 personas inscritas, se sumará una nueva oferta con 1.195 plazas (correspondientes a las ofertas de empleo público de 2022 y 2023) cuya convocatoria se publicará antes de que termine este 2025. En total, sumadas las dos convocatorias la oferta de empleo público será de 1.644 plazas fijas: 1.162 de laboral y 482 de funcionario.

Una salida profesional "muy provechosa" en Extremadura

Así, cuando salga la nueva convocatoria que ampliará la anterior, se abrirá un nuevo plazo de inscripción para las personas que estén interesadas, con lo que se espera un volumen superior de aspirantes: "trabajar en la Administración en esta tierra siempre es una salida profesional muy provechosa para los extremeños", ha valorado Manzano.

La consejera ha señalado que también espera que el nuevo procedimiento selectivo sea más ágil que en convocatorias anteriores, ya que "estamos intentando robotizar todos los procesos para que sean más rápidos"

Las oposiciones de estabilización "casi en proceso de finalizar"

Sobre el proceso de estabilización, convocado en 2022, ha subrayado que "estamos casi en proceso de finalizar" y que una primera parte ya está culminada y ahora "quedan unas cuantas plazas que no han sido adjudicadas y tenemos que volver a realizar esos llamamientos".

Ha insistido, no obstante, en que ha sido un proceso "titánico" porque además, cuando llegaron al gobierno a mediados de 2023, "contábamos con una Dirección General de Función Pública sin prácticamente recursos y ha habido que movilizar a muchos tribunales que han trabajado mañana, tarde y noche para lograr la estabilización de todas esas personas".