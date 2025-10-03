Seguridad vial
Extremadura echará el freno a los accidente con alcohol y patinetes: "no hay segunda oportunidad"
El consejero de Presidencia recuerda que más de la mitad de los accidentes de tráfico con fallecidos en la región se producen como consecuencia del consumo de bebidas y drogas
Unas jornadas destinadas al público juvenil han incidido en la estrategia de concienciar a este colectivo para reducir los accidentes ocasionados por el efectos del alcohol o las drogas, así como aquellos en los que se ven implicados vehículos de movilidad personal (VMP).
El delegado territorial en Extremadura de la asociación TrafPol, Antonio Cabello, ha explicado en el prólogo a estas jornadas, organizadas en Badajoz, que "preocupan" tanto a nivel nacional como regional los accidentes por el consumo de alcohol y drogas y por distracciones con los móviles.
Cabello ha reconocido que "también son una problemática" los vehículos de movilidad personal, en el sentido de que "están proliferando pero no ha habido una normativa que los regule".
58 accidentes con patinete
Según recoge uno de los vídeos proyectados en las jornadas, solo en la capital pacense se han producido en los últimos tres años un total de 58 siniestros viales donde estaban implicados patinetes.
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha explicado por su parte que más de la mitad de los accidentes de tráfico con fallecidos en la región se producen como consecuencia del consumo de alcohol o drogas.
Bautista ha expresado que la concienciación con los jóvenes es fundamental para reducir estas cifras en el futuro, para que sean conscientes de que la "valentía" no es utilizar un vehículo por ejemplo bajo los efectos del alcohol, sino no hacerlo.
Para ello, estas jornadas muestran crudos testimonios de víctimas con los que se pretende dejar huella para que los chavales recuerden en el futuro la importancia del respeto de las normas viales.
"La carretera además no ofrece una segunda oportunidad", ha manifestado el consejero.
En esta iniciativa, en la que participan nueve institutos y colegios de Badajoz, se recrea inicialmente una discoteca, para después incluir el testimonio de profesionales que intervienen en accidentes de tráfico. Las mismas jornadas ya han recorrrido Cáceres y Almendralejo.
- Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
- Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
- Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero
- El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
- Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la 'cuarta revolución industrial' tras dos años de mandato
- Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
- Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026