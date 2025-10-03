Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendios forestales

Extremadura registra este viernes dos incendios forestales

Los fuegos afectan a Valle de la Serena y Marchagaz

Incendio de nivel 1 en Valle de la Serena

Incendio de nivel 1 en Valle de la Serena / Juntaex

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Medios del Plan Infoex de la Junta de Extremadura luchan en la tarde de este viernes contra dos incendios forestales declarados en la región. El más complicado es un fuego, declarado inicialmente de nivel 1 de peligrosidad y cuyo aviso ya ha quedado desactivado, que se originaba en el término municipal de Valle de la Serena, en Badajoz.

Aquí se encuentran desplazados cuatro unidades de bomberos forestales, una dotación aérea y un agente del medio natural, con un total de 26 efectivos. El fuego afecta a pasto y matorral.

Mientras, el otro incendio se ha registrado en Marchagaz, en la provincia de Cáceres, donde están interviniendo dos unidades de bomberos forestales terrestres, dos aéreos, un agente del medio natural y un técnico de extinción. Un operativo en el que participan efectivos.

Las llamas afectan a una superficie de pinar, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

