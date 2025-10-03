Extremadura repite como la región en la que más crecen los préstamos para compra de vivienda

Extremadura fue de nuevo en julio la comunidad autónoma española en la que más crecieron los préstamos para adquisición de vivienda en términos interanuales, con una subida del 24,5%, lo que supone más del doble del 10,9% de auge de la media nacional. Estos datos van en la misma línea de los contabilizados el mes anterior, cuando subieron un 35,4% frente al 16,6% del promedio español, según los datos publicados este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado.

La comunidad extremeña también presenta cifras especialmente positivas en cuanto a la compraventa de vivienda, que creció en los últimos doce meses un 7,7% frente al decremento a nivel nacional del -1%. Por último, el aumento del precio de metro cuadrado en Extremadura en este intervalo temporal fue del 3,9%, en este caso más moderado que el encarecimiento del 4,9% del conjunto de España.

En cuanto a la constitución de nuevas sociedades, en Extremadura avanzó un 16,6%, por encima del incremento del 10,9% de la media española, de acuerdo a la información de los notarios.

Más datos positivos

Estos datos están en consonancia con otros indicadores registrados por el mercado inmobiliario extremeño en lo que va de año. Así, las 1.191 compraventas de viviendas contabilizadas en junio de este año son el volumen más elevado para este mes de toda la serie recogida por otra fuente estadística, el INE. Un histórico que arranca en 2007, todavía antes de que se produjese el estallido de la burbuja inmobiliaria que dio inicio a la gran recesión.

El balance de junio supone un 26,6% de crecimiento interanual respecto al mismo mes de 2024 (la sexta mayor alza a escala nacional) y con él se cierra un primer semestre en el que se han completado 6.329 compraventas de viviendas, un 25,8% más que el año pasado y la tercera mayor cifra en estas cerca de dos décadas, tras las de 2007 y 2008, que se movieron ambas en el entorno de las 7.500. De hecho, en estos dos trimestres se vendieron más casas en Extremadura que en cualquiera de los ejercicios enteros que transcurren de 2013 a 2016.

Por provincias, el mercado inmobiliario de la de Badajoz continúa siendo el que muestra un mayor dinamismo. En junio concentró aproximadamente dos de cada tres operaciones en la región (772, un 64,8%), con un crecimiento en comparación a igual mes de 2024 del 32,9%. Mantiene así prácticamente el mismo ritmo que en el agregado del semestre. En la provincia de Cáceres, las compraventas en junio fueron 419, con un 16,4% de avance interanual.