El futuro de la central nuclear

Guardiola traslada a Ruiz-Tagle (Iberdrola) que hará "todo" lo que esté en sus manos para que Almaraz no cierre

En el transcurso de una reunión en la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida

Imagen de la reunión mantenida en Mérida colgada en la red social X.

Imagen de la reunión mantenida en Mérida colgada en la red social X. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha trasladado al CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, su apoyo para la central nuclear de Almaraz (Cáceres) siga producciendo energía eléctrica en la región.

Asimismo, en el transcurso de una reunión en la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida, la mandataria extremeña ha asegurado que el Ejecutivo trabajará en esta dirección: "Desde la Junta de Extremadura haremos todo lo que esté en nuestras manos para facilitar la continuidad de la central nuclear de Almaraz". Así lo ha indicado la propia presidenta en una publicación en la red social X, que acompaña con dos imágenes del encuentro.

Acto de este sábado

Este sábado la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’ ha convocado a la sociedad extremeña a asistir a la firma del manifiesto de la ‘Alianza por Almaraz’. "El objetivo es reivindicar la continuidad del principal motor económico, social y energético de Extremadura y que no se apague el 20 % de la electricidad que se produce en toda España en un momento en que la viabilidad de la central está en juego más que nunca", ha informado en una nota. 



El acto, al que están invitados todos los extremeños y extremeñas, tendrá lugar en Navalmoral de la Mata, con la participación, entre otros, de la propia Guardiola, además de Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres; Fernando Sánchez, presidente de la plataforma; ayuntamientos de Campo Arañuelo; el movimiento ‘Mujeres por Almaraz’; cámaras de comercio regionales; asociaciones del ámbito civil; la Universidad de Extremadura; y rostros conocidos de la región. 

