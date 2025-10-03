Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

FOTOGALERÍA | Concentración en Cáceres en apoyo a la flotilla humanitaria

FOTOGALERÍA | Concentración en Cáceres en apoyo a la flotilla humanitaria

Ver galería

FOTOGALERÍA | Concentración en Cáceres en apoyo a la flotilla humanitaria /

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Suben un 24,5% en términos interanuales, frente al 6% de la media española. Las compraventas de casas avanzan un 7,7% en la comunidad frente al descenso del -1% en el conjunto del país

Habrá pruebas selectivas para crear una lista de espera

Un miembro de uno de estos grupos acaba de ser detenido en Navalmoral de la Mata tras ser pillado robando en un coche

Vuelven a la calle para denunciar que el documento elaborado por el Ministerio de Sanidad mantiene agravios y condiciones precarias en cuanto a jornada, guardias y sueldos

El asalto a los barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza motiva una quincena de concentraciones en distintos puntos de la región. "La sociedad civil tiene que empujar para ayudar a los que más lo necesitan", señalan algunos de los asistentes. Por la mañana, el seguimiento de la huelga estudiantil por Palestina ha sido muy dispar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
  2. Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
  3. Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero
  4. El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
  5. Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la 'cuarta revolución industrial' tras dos años de mandato
  6. Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
  7. Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados
  8. Almaraz inicia este octubre los trámites de su apagón: prepara ya el desmantelamiento 'con los expertos internacionales más cualificados

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Extremadura repite como la región en la que más crecen los préstamos para compra de vivienda

Extremadura repite como la región en la que más crecen los préstamos para compra de vivienda

Más de 4.000 médicos están llamados hoy en Extremadura a la huelga contra el Estatuto Marco

Más de 4.000 médicos están llamados hoy en Extremadura a la huelga contra el Estatuto Marco

La Junta de Extremadura destaca el potencial del sector hortofrutícola en la 17ª Fruit Attraction

La Junta de Extremadura destaca el potencial del sector hortofrutícola en la 17ª Fruit Attraction

Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”

Margarita Robles pide en Cáceres que los detenidos de la Flotilla “sean puestos inmediatamente en libertad”

Extremadura registró 1.487 abortos voluntarios en 2024 y fue la única comunidad que practicó todos en clínicas privadas

Extremadura registró 1.487 abortos voluntarios en 2024 y fue la única comunidad que practicó todos en clínicas privadas

Extremadura rechaza el nuevo Plan de Vivienda, que destinará 210 millones a la comunidad hasta 2030

Extremadura rechaza el nuevo Plan de Vivienda, que destinará 210 millones a la comunidad hasta 2030

Cientos de personas claman en Extremadura en defensa del pueblo palestino: "Si tocan la Flotilla, nos tocan a todos"

Cientos de personas claman en Extremadura en defensa del pueblo palestino: "Si tocan la Flotilla, nos tocan a todos"
Tracking Pixel Contents