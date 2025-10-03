Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Suben un 24,5% en términos interanuales, frente al 6% de la media española. Las compraventas de casas avanzan un 7,7% en la comunidad frente al descenso del -1% en el conjunto del país
Habrá pruebas selectivas para crear una lista de espera
Un miembro de uno de estos grupos acaba de ser detenido en Navalmoral de la Mata tras ser pillado robando en un coche
Vuelven a la calle para denunciar que el documento elaborado por el Ministerio de Sanidad mantiene agravios y condiciones precarias en cuanto a jornada, guardias y sueldos
- Cientos de personas claman en Extremadura en defensa del pueblo palestino: "Si tocan la Flotilla, nos tocan a todos"
El asalto a los barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza motiva una quincena de concentraciones en distintos puntos de la región. "La sociedad civil tiene que empujar para ayudar a los que más lo necesitan", señalan algunos de los asistentes. Por la mañana, el seguimiento de la huelga estudiantil por Palestina ha sido muy dispar
- Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
- Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
- Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero
- El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
- Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la 'cuarta revolución industrial' tras dos años de mandato
- Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
- Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados
- Almaraz inicia este octubre los trámites de su apagón: prepara ya el desmantelamiento 'con los expertos internacionales más cualificados