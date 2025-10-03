Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Suben un 24,5% en términos interanuales, frente al 6% de la media española. Las compraventas de casas avanzan un 7,7% en la comunidad frente al descenso del -1% en el conjunto del país

Habrá pruebas selectivas para crear una lista de espera

Un miembro de uno de estos grupos acaba de ser detenido en Navalmoral de la Mata tras ser pillado robando en un coche

Vuelven a la calle para denunciar que el documento elaborado por el Ministerio de Sanidad mantiene agravios y condiciones precarias en cuanto a jornada, guardias y sueldos

El asalto a los barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza motiva una quincena de concentraciones en distintos puntos de la región. "La sociedad civil tiene que empujar para ayudar a los que más lo necesitan", señalan algunos de los asistentes. Por la mañana, el seguimiento de la huelga estudiantil por Palestina ha sido muy dispar