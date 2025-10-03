Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Propuesta de pronunciamiento en la Asamblea

El PP de Extremadura exige al Gobierno de Sánchez una auditoría de las pulseras antimaltrato

La formación pide resarcir a las mujeres que se han sentido "desprotegidas" por los fallos detectados en los dispositivos

La secretaria general del grupo popular, Teresa Tortonda, este viernes en Mérida.

La secretaria general del grupo popular, Teresa Tortonda, este viernes en Mérida.

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno de España a realizar una auditoría de los dispositivos telemáticos de control de agresores machistas (pulseras antimaltrato) en funcionamiento, así como a resarcir a las mujeres que se han sentido "desprotegidas" por los fallos detectados en ese sistema. También se pide "transparencia total y absoluta" en los contratos para la prestación de este servicio.

La secretaria general del grupo, Teresa Tortonda, ha reconocido que "en Extremadura, concretamente, no se ha conocido ningún caso" de problemas relacionados con estas pulseras, de las que hay 90 en la región, según ha trasladado. Además, ha señalado que Extremadura es la quinta comunidad autónoma que más sistemas de protección solicita a los órganos judiciales. "La pulsera antimaltrato es la barrera en la que una mujer se siente segura o insegura", ha subrayado.

Críticas a la ministra

Sobre el resarcimiento solicitado, la parlamentaria ha precisado que el mismo deberá ser a nivel "jurídico, psicológico y social". "Algo le tendrán que decir a esas mujeres que se han sentido totalmente desprotegidas", ha manifestado. En su intervención ante los medios, ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de haber "ocultado" los problemas pese a que la memoria del Ministerio Fiscal "ya hablaba de determinadas irregularidades", así como jueces y abogados y el Observatorio contra la Violencia de Género.

A su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tendrá que decidir si esta ministra merece la pena de tenerla al frente" de la cartera de Igualdad, al considerar que este Ministerio ha fracasado en la gestión de las políticas de igualdad y de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Prueba de ello es también los contratos "irregulares" de los puntos violeta y los más de 1.200 agresores que están en la calle "gracias a la ley del solo sí es sí".

