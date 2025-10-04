Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El futuro de la nuclear extremeña

La Central de Almaraz, “fuera de plazo” ya para completar la formación de nuevos operadores

Si la planta obtuviese permiso para seguir funcionando, habría que buscar “soluciones internas” para no tener que parar temporalmente

Las licencias de estos trabajadores, que supervisan el funcionamiento de los reactores, tardan unos dos años y medio en obtenerse y son exclusivas para cada instalación

Sala de control de una de las dos unidades de la Central de Almaraz.

Sala de control de una de las dos unidades de la Central de Almaraz. / El Periódico

Eduardo Barajas

Cáceres

La Central de Almaraz ha entrado en pleno tiempo de descuento. En la nuclear extremeña se había venido trabajando estos últimos años con los dos posibles escenarios que enfrentaba, el de clausura entre 2027 y 2028 según recoge el calendario previsto, y el de continuidad mas allá de esas fechas, pero ya se está en “modo cese de operaciones y preparando el desmantelamiento”, se apunta desde la planta. Un proceso que arranca a finales de este mes con la entrega al Consejo de Seguridad Nuclear de la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de la unidad 1. Y así se continuará mientras no se produzca ningún avance en una eventual negociación que entablen el Gobierno y las empresas propietarias con vistas a buscar la prórroga.

En el caso de que esto se produjese, y aun teniendo luz verde para seguir activa, Almaraz debería superar varios obstáculos que dificultarían prolongar su funcionamiento sin tener que parar al menos de forma temporal. Uno de ellos sería el de volver a adaptar la gestión de su plantilla a una operativa ordinaria. En este sentido, el horizonte cercano de cierre ha hecho que desde hace tiempo no se estén formando nuevas licencias de operadores de reactor y turbina, algo que no había sucedido antes en los más de cuarenta años que sus reactores llevan conectados a la red eléctrica.

Cúpulas de los edificios de los dos reactores de Almaraz emergiendo por encima de la parte superior del edificio de turbinas.

Cúpulas de los edificios de los dos reactores de Almaraz emergiendo por encima de la parte superior del edificio de turbinas. / Carlos Gil

Estos profesionales trabajan en las salas de control, los ‘cerebros’ desde donde se maneja y vigila las 24 horas del día todo lo trascendente que sucede en una planta atómica. Se trata de un desempeño tan específico que la licencia de operador para una central no habilita para ocupar este puesto en otra. Obtenerla exige un proceso que dura unos dos años y medio. Y este es un aspecto, el de la preparación de nuevos operadores, en el que ya se está “fuera de plazo”, según confirman fuentes de la central. “Si Almaraz continuara tendríamos que buscar soluciones internas”, añaden, una vez que no podrían traerse operadores con licencias para manejar otras unidades distintas a la cacereña.

Unos sesenta trabajadores

Las plantillas de las dos salas de control de Almaraz, conformadas por unos sesenta empleados, están diseñadas de acuerdo con el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), por lo que una prórroga de la autorización de explotación llevaría asociada la formación de nuevo personal. De acuerdo a la información que facilitó la planta hace un año, de los 62 trabajadores que operaban entonces en las salas, siete habían cumplido ya los 56 años y otros 9 se movían entre los 46 y los 55.

Estos profesionales, que trabajan a turno cerrado (mañanas, tardes y noches), no tienen un coeficiente reductor especial para anticipar la jubilación, si bien en algunas centrales los convenios permiten hacerlo con algo de antelación. Aunque no es el caso de la extremeña, fuentes de su comité de empresa precisan que el convenio colectivo contempla que, «a partir de los 21 años que lleven a turno», estos empleados «puedan solicitar su salida de él», con lo que dejarían estos puestos, sumándose de esta manera a las vacantes de quienes fuesen alcanzando la edad de retiro.

Combustible

Otra de las cuestiones que habría que afrontar para poder prolongar la vida útil de la central  es la de ponerse al día en el acopio de combustible de uranio, que supone una inversión millonaria. Las recargas del núcleo llegan en ciclos de 18 meses en cada uno de los dos reactores de Almaraz, por lo que todos los años hay al menos una y, en ocasiones, coinciden dos. En este aspecto, en la instalación se pone como límite para “tener alguna previsión de continuidad” el de “principios de 2026”.

