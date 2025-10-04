En Directo
Minuto a minuto
En directo | Sigue la presentación del manifiesto de Alianza por Almaraz, que pretende evitar el cierre de la nuclear extremeña
Más de 80 instituciones y colectivos se dan cita en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata para apoyar la iniciativa
El acto de presentación de la Alianza por Almaraz, convocado por la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, tiene lugar este sábado en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata. Durante toda la mañana, se dan cita más de 80 instituciones y colectivos en apoyo al manifiesto (desde ayuntamientos y empresas hasta asociaciones culturales, sindicales, educativas y deportivas y colectivos de mujeres y madres integrantes de la plataforma bajo el nombre de ‘Madres de Almaraz’) con un mismo objetivo: evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y defender el futuro económico y social de Extremadura.
El Periódico Extremadura se desplaza hasta allí para conocer de primera mano todos los detalles del acto. En el siguiente hilo, puedes seguir la cobertura en directo.
Más de 80 instituciones y colectivos
El edificio Multiusos de la localidad acogerá a partir de las 10 de la mañana el acto de presentación de la Alianza por Almaraz, promovida por la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, en el que se darán cita más de 80 instituciones y colectivos en apoyo a este frente común -desde ayuntamientos y empresas hasta asociaciones culturales, sindicales, educativas, deportivas, colectivos de mujeres y 'madres de Almaraz'- que tiene el objetivo de evitar el cierre de la central, así como defender el futuro económico y social de Extremadura.
El primer paso administrativo está previsto para el 31 de octubre, cuando Almaraz entregará (como es preceptivo) al organismo regulador (Consejo de Seguridad Nuclear) la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de la unidad 1.
Almaraz será la primera en desconectar los dos reactores
¡Buenos días desde Navalmoral de la Mata! En la jornada de este sábado, el municipio moralo dará voz a la sociedad extremeña que está en contra del cierre de la central nuclear de Almaraz. Según el calendario acordado por las empresas energéticas y el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019, la planta cacereña será la primera en desconectar los dos reactores en noviembre de 2027 (Unidad 1) y octubre de 2028 (Unidad 2).
