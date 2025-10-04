En directo | Sigue la presentación del manifiesto de Alianza por Almaraz, que pretende evitar el cierre de la nuclear extremeña

El acto de presentación de la Alianza por Almaraz, convocado por la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, tiene lugar este sábado en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata. Durante toda la mañana, se dan cita más de 80 instituciones y colectivos en apoyo al manifiesto (desde ayuntamientos y empresas hasta asociaciones culturales, sindicales, educativas y deportivas y colectivos de mujeres y madres integrantes de la plataforma bajo el nombre de ‘Madres de Almaraz’) con un mismo objetivo: evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y defender el futuro económico y social de Extremadura.

El Periódico Extremadura se desplaza hasta allí para conocer de primera mano todos los detalles del acto. En el siguiente hilo, puedes seguir la cobertura en directo.

El primer paso administrativo está previsto para el 31 de octubre, cuando Almaraz entregará (como es preceptivo) al organismo regulador (Consejo de Seguridad Nuclear) la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de la unidad 1.