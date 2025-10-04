Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Sigue la presentación del manifiesto de Alianza por Almaraz, que pretende evitar el cierre de la nuclear extremeña

Más de 80 instituciones y colectivos se dan cita en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata para apoyar la iniciativa

El edificio Multiusos de Navalmoral, lleno.

El edificio Multiusos de Navalmoral, lleno. / Carlos Gil

Carmen Hidalgo Sancho

Carlos Gil

Navalmoral de la Mata

El acto de presentación de la Alianza por Almaraz, convocado por la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, tiene lugar este sábado en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata. Durante toda la mañana, se dan cita más de 80 instituciones y colectivos en apoyo al manifiesto (desde ayuntamientos y empresas hasta asociaciones culturales, sindicales, educativas y deportivas y colectivos de mujeres y madres integrantes de la plataforma bajo el nombre de ‘Madres de Almaraz’) con un mismo objetivo: evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y defender el futuro económico y social de Extremadura.

El Periódico Extremadura se desplaza hasta allí para conocer de primera mano todos los detalles del acto. En el siguiente hilo, puedes seguir la cobertura en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
  2. Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
  3. El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida
  4. Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
  5. El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
  6. Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la 'cuarta revolución industrial' tras dos años de mandato
  7. Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
  8. Extremadura se desmarca del 'superdomingo electoral' del PP: 'La presidenta Guardiola tiene plena libertad', afirma Bautista

En directo | Sigue la presentación del manifiesto de Alianza por Almaraz, que pretende evitar el cierre de la nuclear extremeña

En directo | Sigue la presentación del manifiesto de Alianza por Almaraz, que pretende evitar el cierre de la nuclear extremeña

De Cáceres a Higuera de Vargas: los 10.400 euros que separan los municipios con mayor y menor renta de Extremadura

De Cáceres a Higuera de Vargas: los 10.400 euros que separan los municipios con mayor y menor renta de Extremadura

La Central de Almaraz, “fuera de plazo” ya para completar la formación de nuevos operadores

La Central de Almaraz, “fuera de plazo” ya para completar la formación de nuevos operadores

El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida

El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida

Los médicos extremeños vacían consultas y vuelven a la calle: "Con estas condiciones, la sanidad pública peligra"

Los médicos extremeños vacían consultas y vuelven a la calle: "Con estas condiciones, la sanidad pública peligra"

Los obispos extremeños, reunidos en Jarilla: "el dinero es necesario para salir adelante, pero no caigamos en pensar que lo es todo"

Los obispos extremeños, reunidos en Jarilla: "el dinero es necesario para salir adelante, pero no caigamos en pensar que lo es todo"

El verano deja 175 muertes en Extremadura atribuibles al calor, 108 más que en 2024

El verano deja 175 muertes en Extremadura atribuibles al calor, 108 más que en 2024

Guardiola traslada a Ruiz-Tagle (Iberdrola) que hará "todo" lo que esté en sus manos para que Almaraz no cierre

Guardiola traslada a Ruiz-Tagle (Iberdrola) que hará "todo" lo que esté en sus manos para que Almaraz no cierre
Tracking Pixel Contents