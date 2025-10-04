En directo | Sigue la presentación del manifiesto de Alianza por Almaraz, que pretende evitar el cierre de la nuclear extremeña

El acto de presentación de la Alianza por Almaraz, convocado por la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, tiene lugar este sábado en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata. Durante toda la mañana, se dan cita más de 80 instituciones y colectivos en apoyo al manifiesto (desde ayuntamientos y empresas hasta asociaciones culturales, sindicales, educativas y deportivas y colectivos de mujeres y madres integrantes de la plataforma bajo el nombre de ‘Madres de Almaraz’) con un mismo objetivo: evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y defender el futuro económico y social de Extremadura.

El Periódico Extremadura se desplaza hasta allí para conocer de primera mano todos los detalles del acto. En el siguiente hilo, puedes seguir la cobertura en directo.

“La central no es solo energía, es empleo, industria, cohesión territorial y representa el 5% del PIB. Su cierre supondría perder 4.000 empleos y amenazar la estabilidad energética. ¿Cerrar Almaraz beneficia a alguien?”, pregunta la jefa del Ejecutivo autonómico. A su juicio, por parte del Gobierno central hay una “ceguera ideológica llevada al extremo”: “No vamos a aceptar una decisión que es un delirio”. “Vamos a ajustar la fiscalidad regional para facilitar la continuidad de Almaraz”, anuncia la presidenta, aunque no profundiza en la medida. “La Junta está hoy aquí con su gente para decirle a todo el mundo que no se puede sacrificar el bienestar de una región entera”, añade. “Os pide que nos mantengamos unidos en esta lucha, no podemos permitir que nadie nos robe el futuro. Almaraz no se toca, Extremadura no se negocia y Almaraz no se cierra”, concluye Guardiola.

Toma la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. “Para mí es un honor estar aquí en esta cita histórica llena de dignidad. Es una suerte poder formar parte de esta alianza por Almaraz. Nos une una razón muy poderosa: el futuro de Extremadura y de tantas familias del Campo Arañuelo. Estamos por encima de colores y siglas para apoyar una industria, pero para reivindicar una forma de vida”, afirma. “No necesitamos alternativas. Se habla mucho en Madrid de transición, pero mientras el Gobierno sigue endureciendo su postura, países europeos amplían las vidas de sus centrales. Se nos está forzando a un cierre injusto, sectario y precipitado. Para colmo, se negocia una excepción nuclear catalana, mientras aquí se nos están imponiendo cierres. Eso no es transición, es discriminación”, critica Guardiola. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola / Carlos Gil

“Desde la diputación entendemos que son necesarias las energías limpias, pero lo que no se puede jugar es con el futuro de una tierra ni perjudicar a las zonas rurales, a las comarcas… Si hay una institución que está al pie del cañón en las zonas rurales, codo a codo con la ciudadanía, no creo que nadie tenga dudas de la Diputación de Cáceres. Hemos estado y vamos a seguir estando, por ello tiendo la mano a las administraciones y empresas privadas, porque también queremos arrimar el hombro”, añade Gutiérrez.

Desde la Diputación de Cáceres “He participado en eventos y movilizaciones. No queremos defender ni al gobierno ni a las empresas, queremos defender a la gente que ha hecho su modo de vida en este entorno. El cierre pone en peligro la vida de nuestros pueblos y luchamos para mantenerlos vivos. Vamos a seguir luchando para que todos los pueblos de la provincia vivan dignamente”, traslada el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, a través de un video proyectado en una pantalla. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, realiza sus declaraciones mediante un vídeo. / Carlos Gil Sí está presencialmente la vicepresidenta del organismo provincial, Esther Gutiérrez. “La central es el ancla de la demografía de esta comarca y por eso estamos hoy aquí todos unidos, con independencia de los colores políticos. Esta causa nos interpela a todos y quien piense lo contrario, se está equivocando. Si estamos divididos el resultado va a ser nuestro fracaso”, asegura. “Estamos rogando una prórroga para que haya una planificación que supone dar viabilidad al futuro de esta comarca, es lo mismo que pedir respeto para esta tierra”, apostilla. La vicepresidenta del organismo provincial, Esther Gutiérrez. / Carlos Gil

Turno para Ismael Villalobos, presidente de la Casa de las Carcasas. ”No hay nada más antisocial que destrozar miles de familias, que alejar a los padres de sus hijos, porque por motivos políticos y fiscales parece que vamos a vaciar más Extremadura. Lo más antisocial que puede pasar con el cierre es subir el recibo de la luz a más de 45 millones de españoles”, sostiene. “Si tenemos que ser menos cívicos, como algunos alientan a serlo, lo vamos a ser por un motivo claro: defender la continuidad de Almaraz, porque no es un genocidio, pero si una masacre social para Extremadura”, concluye. Ismael Villalobos, presidente de la Casa de las Carcasas / Carlos Gil

Ya está en el atril el presidente del comité de empresas de la central, Borja Romero. “Hoy los trabajadores queremos lanzar un mensaje claro y sencillo: Almaraz debe continuar más allá de los años 2027 y 2028”, afirma. “Pedimos que las empresas propietarias soliciten la renovación de las licencias de explotación; pedimos al gobierno que acepte las peticiones de dicha solicitud; instamos a ambas partes a que establezcan un diálogo responsable y riguroso para estudiar en profundidad la continuidad de la central y, por último, pedimos al ejecutivo extremeño que lidere este proceso y ponga encima de la mesa todas las soluciones posibles”, demanda. "Si Almaraz cierra se perderán 1.000 empleos directos y en torno a 4.000 en todo el Campo Arañuelo, se destruirá el principal motor socioeconómico y dejaremos sin alternativas reales de industrialización a nuestra región obligando una vez más a emigrar a sus ciudadanos. Aunque la decisión final del cierre no está en nuestras manos, que nadie diga que no alzamos la voz y luchamos por nuestro futuro”, traslada Romero a los asistentes. El presidente del comité de empresas de la central, Borja Romero. / Carlos Gil

Testimonio de un joven de 18 años A continuación toma la palabra Raúl Gómez, un joven de 18 años del instituto Zurbarán, de Navalmoral de la Mata. “Los jóvenes del Campo Arañuelo y de toda Extremadura queremos que nuestra tierra tenga futuro y ser parte de ese futuro, por eso necesitamos que la central de Almaraz continúe funcionando. Para nosotros la central significa más opciones, la posibilidad de labrarnos un porvenir en nuestra tierra”, afirma. “En el Zurbarán tenemos un ejemplo de cómo formación y empleo pueden ir de la mano. Gracias a la central también tenemos un futuro cerca de casa. Cerrar Almaraz sería condenar a toda una generación, supondría obligarnos otra vez a hacer las maletas, por eso pido a los políticos que nos escuchen a los más jóvenes porque somos los que más vamos a notar las consecuencias de un cierre”, sostiene el estudiante Carlos Gil

A la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, le pide “que negocie de una vez con las empresas para pactar la continuidad”. “No se puede premiar a unas energías y perjudicar a otras”, critica.

"Tenemos muy claro que la central es una fuente de riqueza que ha evitado la despoblación de nuestra comarca. No estamos para defender intereses particulares, sino el general. A empresas y gobierno le pedimos determinación y altura de miras”, apunta Sánchez. “No se puede jugar con el futuro de nuestros hijos, ¿qué va a pasar cuando tengamos que emigrar?”, cuestiona.