La Junta de Extremadura bajará la ecotasa a la central de Almaraz para tratar de evitar su cierre

“Vamos a ajustar la fiscalidad regional para facilitar la continuidad de Almaraz”. Así lo ha anunciado este sábado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante el acto de presentación de la Alianza por Almaraz, un frente común para evitar el cierre de la central nuclear promovido por la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, que ya aglutina a más de 80 instituciones y colectivos. La cita ha tenido lugar en el edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata y ha contado con la asistencia de de centenares de ciudadanos.

Aunque no lo ha mencionado expresamente, la jefa del Ejecutivo se ha referido con sus palabras a la ecotasa, que es el tributo autonómico que grava a las instalaciones eléctricas por su impacto medioambiental. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, avanzó hace unos días que el Gobierno regional adaptaría la fiscalidad extremeña si de ello dependía la continuidad de Almaraz. El anuncio de Guardiola tiene ahora más importancia si cabe, pues la rebaja de este tributo es la primera exigencia de Vox para apoyar los nuevos presupuestos.

Los plazos

Cabe destacar que la central nuclear de Almaraz destina cada año unos 80 millones de euros al pago de este impuesto. Con el cierre de la planta en el horizonte, las compañías eléctricas reclaman a la Junta una rebaja de la tasa, porque no están dispuestas a mantener las nucleares con esta carga fiscal. Según el calendario acordado por las empresas energéticas y el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019, la planta cacereña será la primera en desconectar los dos reactores en noviembre de 2027 (Unidad 1) y octubre de 2028 (Unidad 2).

El primer paso administrativo está previsto para el 31 de octubre, cuando Almaraz entregará (como es preceptivo) al organismo regulador (Consejo de Seguridad Nuclear) la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de la unidad 1. “La central no es solo energía, es empleo, industria, cohesión territorial y representa el 5% del PIB. Su cierre supondría perder 4.000 empleos y amenazar la estabilidad energética. ¿Cerrar Almaraz beneficia a alguien?”, ha preguntado Guardiola.

A su juicio, por parte del Gobierno central hay una “ceguera ideológica llevada al extremo”: “No vamos a aceptar una decisión que es un delirio”. “No necesitamos alternativas. Se habla mucho en Madrid de transición, pero mientras el Gobierno sigue endureciendo su postura, países europeos amplían las vidas de sus centrales. Se nos está forzando a un cierre injusto, sectario y precipitado. Para colmo, se negocia una excepción nuclear catalana, mientras aquí se nos están imponiendo cierres. Eso no es transición, es discriminación”, ha criticado la presidenta.

“Es una suerte poder formar parte de esta alianza por Almaraz. Nos une una razón muy poderosa: el futuro de Extremadura y de tantas familias del Campo Arañuelo. Estamos por encima de colores y siglas para apoyar una industria, pero para reivindicar una forma de vida”, ha afirmado. “Os pido que nos mantengamos unidos en esta lucha, no podemos permitir que nadie nos robe el futuro. Almaraz no se toca, Extremadura no se negocia y Almaraz no se cierra”, ha concluido.

Garantizar la viabilidad

El presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, ha agradecido la presencia de los asistentes y entidades que apoyan esta iniciativa ciudadana. “Hoy es un día muy importante, en esas semanas en las que realmente nos jugamos nuestro presente y futuro”, sostiene. “Confiamos en que su gobierno va a dar los pasos que corresponden para garantizar la viabilidad económica de la central”, ha trasladado a Guardiola. Al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, le ha reconocido “su esfuerzo para intentar cambiar la posición del Gobierno central velando por todos sus pueblos”.

"Tenemos muy claro que la central es una fuente de riqueza que ha evitado la despoblación de nuestra comarca. No estamos para defender intereses particulares, sino el general. A empresas y gobierno le pedimos determinación y altura de miras”, ha apuntado Sánchez. “No se puede jugar con el futuro de nuestros hijos, ¿qué va a pasar cuando tengamos que emigrar?”, ha cuestionado. A la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, le ha pedido “que negocie de una vez con las empresas para pactar la continuidad”.

Papel de la Diputación

“He participado en eventos y movilizaciones. No queremos defender ni al gobierno ni a las empresas, queremos defender a la gente que ha hecho su modo de vida en este entorno. El cierre pone en peligro la vida de nuestros pueblos y luchamos para mantenerlos vivos. Vamos a seguir luchando para que todos los pueblos de la provincia vivan dignamente”, ha trasladado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, a través de un video proyectado en una pantalla.

Sí ha estado presencialmente la vicepresidenta del organismo provincial, Esther Gutiérrez. “La central es el ancla de la demografía de esta comarca y por eso estamos hoy aquí todos unidos, con independencia de los colores políticos. Esta causa nos interpela a todos y quien piense lo contrario, se está equivocando. Si estamos divididos el resultado va a ser nuestro fracaso”, ha asegurado. “Estamos rogando una prórroga para que haya una planificación que supone dar viabilidad al futuro de esta comarca, es lo mismo que pedir respeto para esta tierra”, ha apostillado.

También se ha subido al atril el presidente del comité de empresas de la central, Borja Romero. “Hoy los trabajadores queremos lanzar un mensaje claro y sencillo: Almaraz debe continuar más allá de los años 2027 y 2028”, ha afirmado. “Pedimos que las empresas propietarias soliciten la renovación de las licencias de explotación; al gobierno que acepte las peticiones de dicha solicitud; instamos a ambas partes a que establezcan un diálogo responsable y riguroso para estudiar la continuidad de la central y, por último, pedimos al ejecutivo extremeño que lidere este proceso y ponga encima de la mesa todas las soluciones posibles”, ha demandado.

Futuro de los jóvenes

Asimismo ha querido subir al escenario Raúl Gómez, un joven de 18 años del instituto Zurbarán, de Navalmoral de la Mata. “Los jóvenes del Campo Arañuelo y de toda Extremadura queremos que nuestra tierra tenga futuro y ser parte de ese futuro, por eso necesitamos que la central de Almaraz continúe funcionando. Para nosotros la central significa más opciones, la posibilidad de labrarnos un porvenir en nuestra tierra”, ha señalado. "En el Zurbarán tenemos un ejemplo de cómo formación y empleo pueden ir de la mano. Gracias a la central también tenemos un futuro cerca de casa", ha destacado.

El presidente de la Casa de las Carcasas, Ismael Villalobos, también ha tomado la palabra. ”No hay nada más antisocial que destrozar miles de familias, que alejar a los padres de sus hijos, porque por motivos políticos y fiscales parece que vamos a vaciar más Extremadura. Lo más antisocial que puede pasar con el cierre es subir el recibo de la luz a más de 45 millones de españoles”, ha advertido. “Si tenemos que ser menos cívicos, como algunos alientan a serlo, lo vamos a ser por un motivo claro: defender la continuidad de Almaraz, porque no es un genocidio, pero si una masacre social para Extremadura”, ha concluido.

Manifiesto

En el transcurso del acto también ha tenido lugar la lectura de un manifiesto, en el que desde la plataforma exigen la modificación del calendario de cierre de la central nuclear del Almaraz y abrir un diálogo inmediato con el Ministerio para la Transición Ecológica y las empresas propietarias. “Extremadura necesita más industrias y no habrá más industrias sin Almaraz. También la necesita para captar inversiones industriales”, han defendido en el documento que ha leído el presidente de la plataforma.

“Cerrar Almaraz supondría acelerar la despoblación, supondría la destrucción de unos 3.800 puestos de trabajo, condenaría a nueva generaciones de extremeños a emigrar y aceleraría el envejecimiento de la población”, ha lamentado. “Es incoherente apoyar la España vaciada y cerrar la central”, ha añadido el alcalde de Belvís de Monroy. “No entendemos el silencio del Gobierno central , le pedimos que se siente a negociar con las propietarias. Hoy firmamos la Alianza por Almaraz por el futuro de nuestra tierra”, ha finalizado.