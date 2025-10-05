Adjudicadas las obras de electrificación del tramo de Talayuela a Plasencia: 42 millones

El tramo Talayuela-Plasencia será el segundo de la línea en entrar en servicio tras la inauguración en 2022 del trayecto Plasencia-Cáceres-Badajoz (electrificado desde 2023). El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de adjudicar por 41,7 millones de euros (IVA incluido) un contrato para electrificar este tramo ferroviario de unos 70 kilómetros, integrado en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa.

Mediante estos trabajos, se electrificará el tramo y se realizarán las pruebas necesarias y el premantenimiento de las instalaciones, desde la finalización de las actuaciones hasta su puesta en servicio.

Las obras, a ejecutar por Adif AV, incluyen la instalación y el mantenimiento de la línea aérea de contacto (catenaria); las acometidas de energía desde catenaria o ‘feeder’ a edificios o casetas técnicas; y la instalación de los pórticos a ambos lados de la vía, los postes, dinteles y soportes auxiliares que los componen, así como las cimentaciones para su fijación. También comprende los seccionadores, sus timonerías y accionamientos eléctricos. Además, los trabajos abarcan el sistema de calefacción de agujas de los desvíos, con sus calefactores y sistemas de alimentación. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Los trabajos suponen «otro gran impulso» a la construcción del tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocidad a Extremadura, destacan desde Adif. Se suman a los pasos ya dados, también en el ámbito de la electrificación, entre ellos la reciente licitación por 6 millones de euros del contrato del telemando de energía, el sistema que permitirá controlar y gestionar en remoto y tiempo real la electrificación de la línea.

Casatejada

Asimismo, se ha adjudicado por 16,7 millones de euros la construcción de una subestación eléctrica en Casatejada (se trata de la instalación que recibe electricidad de la red en alta tensión y, tras su adaptación, la aporta a la línea ferroviaria).

Adif recuerda que la electrificación de este segundo tramo permitirá el uso de trenes de tracción eléctrica (en lugar de diésel), que requieren menos energía primaria, (del orden del 25%), necesitan menos energía procedente de fuentes fósiles (se puede alcanzar una reducción del 45%) y se refuerza la fiabilidad de las circulaciones ferroviarias.

En cuanto a las obras de plataforma entre Talayuela y Plasencia, ya se han completado cuatro de los ocho tramos. Se trata de los trazados Talayuela-Arroyo de Santa María, Navalmoral de la Mata-Casatejada, Casatejada-Toril y Toril-Río Tiétar, que suman 39,1 km, lo que supone más de la mitad de la longitud total del tramo.

Para completar todo el trayecto, continúan las obras de plataforma en los trazados Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata, Río Tiétar-Malpartida de Plasencia, Malpartida de Plasencia-‐Estación de Plasencia y ramal de conexión Madrid-‐Plasencia.

Asimismo, está ya licitada la construcción, en Navalmoral de la Mata, de la base desde la que se realizará el montaje de vía que, posteriormente, se convertirá en base de mantenimiento de la línea. También se ha puesto en marcha el proceso «para dotar este tramo de los más avanzados sistemas de señalización y comunicaciones», advierte Adif.

Por su parte, el Ministerio de Transportes trabaja en la definición del trazado del tercer y último tramo de la futura línea de alta velocidad entre Madrid y el municipio de Oropesa de Toledo.