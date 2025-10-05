Extremadura sufre 17 incendios forestales en una semana: el Infoex activó dos veces el nivel 1 de peligrosidad

El Plan de Lucha contra los Incendios Forestales (Infoex) ha intervenido, durante esta semana de época de peligro alto, en 51 incidentes en Extremadura, de los que 17 han sido incendios forestales que afectaron a unas 18 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales. De la cifra total, 12 se han producido en la provincia de Badajoz y cinco en la de Cáceres, según informa la Junta en un comunicado de prensa.

Valle de la Serena y Sierra de Fuentes en nivel 1

En este tiempo, se ha declarado en dos ocasiones el nivel 1 de peligrosidad, que se refiere a incendios que el Plan Infoex puede controlar con sus propios medios, pero que pueden suponer un riesgo para personas o bienes, no forestales. En concreto, ocurrió en fuegos declarados en Valle de la Serena y en Sierra de Fuentes.

Previsión meteorológica

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana, el pronóstico es de una situación anticiclónica, pero con probabilidad alta de inestabilidad en altura a partir del miércoles. Aunque la zona más inestable será en el entorno del Mediterráneo, no se descartan precipitaciones en forma de chubascos en todo el arco oriental de la comunidad autónoma.

Las temperaturas serán anormalmente altas debido a la dominancia anticiclónica sobre la Península Ibérica. En los primeros días, las temperaturas alcanzarán máximas por encima de la media, en torno a los 30 grados centígrados, descendiendo ligeramente a partir del miércoles.

Los vientos serán variables con intensidades poco significativas, consolidándose los de componente este-noreste a partir del jueves. Estas situaciones, se indica, generan mucha incertidumbre en la predicción, por lo que podrían cambiar a lo largo de la semana.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de generar incendios.