Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
Extremadura despide al político que más ha marcado la gestión de la comunidad en los últimos treinta años
El funeral será en la localidad pacense de Olivenza, este lunes a las 11.00 horas, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Ha sido sin duda el político que más ha marcado la gestión directa y la actualidad de Extremadura a lo largo de los últimos treinta años, con tres legislaturas a sus espaldas y diversos cargos tanto institucionales como de su propio partido en el ámbito regional y nacional. Ha sido también una persona muy cercana a la sociedad extremeña, a sus agrupaciones, asociaciones y colectivos. Por ello, la despedida a Guillermo Fernández Vara, expresidente de la comunidad, fallecido ayer a los 66 años (este lunes hubiera cumplido 67), está comenzando a aglutinar en el tanatorio Puente Real de Badajoz a familiares, amigos, responsables institucionales y distintos representantes de la sociedad extremeña.
El funeral será en la localidad pacense de Olivenza, este lunes a las 11.00 horas en la iglesia Santa María Magdalena, localidad donde nació Fernández Vara en 1958. Ya está confirmada la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ceremonia religiosa será presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotons, respectivamente.
Emoción en los allegados
Hasta el tanatorio ya han llegado Rafael Lemus, Senador por Badajoz de larga trayectoria política en Extremadura, y secretario general del PSOE de Badajoz hasta el pasado mayo, junto con Lara Garlitos, vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, ambos visiblemente emocionados por su estrecha vinculación política y personal con Fernández Vara. Ambos han sido recibidos por Santiago Bote, conductor tantos años al servicio del expresidente.
También ha acudido a primeras horas el exdelegado del Gobierno en Extremadura, Germán López; el actual presidente de la FEMPEX (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura), Manuel José González Andrade; o el diputado provincial socialista, Ricardo Cabezas.
"Estamos muy tristes por el fallecimiento de Fernández Vara, es una pérdida para la región, porque era una figura de consenso, una persona muy cercana, que conocía en profundidad Extremadura y que se ganó el cariño de muchos extremeños", ha subrayado el alcalde de Badajoz, Ignacio Graajera, a su llegada al tanatorio, donde ha reconocido "la predisposición siempre al diálogo y las ganas de sumar a esta tierra" del expresidente.
ç
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida
- Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
- El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
- Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la 'cuarta revolución industrial' tras dos años de mandato
- Extremadura se desmarca del 'superdomingo electoral' del PP: 'La presidenta Guardiola tiene plena libertad', afirma Bautista
- Los médicos extremeños vacían consultas y vuelven a la calle: 'Con estas condiciones, la sanidad pública peligra