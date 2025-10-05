¡Gracias, Guillermo!

Hoy Extremadura pierde a uno de sus grandes referentes. Con la marcha de Guillermo Fernández Vara se va también una parte esencial de nuestra historia reciente. Se va quien dedicó toda su vida a servir a su tierra con honestidad, con compromiso y con una profunda vocación de entrega. Doce años al frente de la Junta de Extremadura, y una trayectoria política marcada por la cercanía, la responsabilidad y el amor a esta región, dejan una huella imborrable en la memoria colectiva de todos los extremeños y extremeñas.

Guillermo entendía la política como un ejercicio de entrega. No como una meta personal, sino como una herramienta al servicio de los demás. Fue un hombre de convicciones firmes, de diálogo constante, de escucha activa. Siempre supo que gobernar era tender puentes, buscar acuerdos y poner a las personas en el centro de cada decisión. En los momentos difíciles, su templanza y su sentido de Estado fueron guía y ejemplo para toda una generación de responsables públicos.

Extremadura avanzó gracias a su trabajo incansable. Lo hizo en infraestructuras, en derechos sociales, en igualdad de oportunidades, en modernización y en cohesión territorial. Pero, sobre todo, avanzó porque Guillermo supo insuflar esperanza, porque creyó en esta tierra cuando otros la miraban con resignación. Su compromiso fue siempre más fuerte que cualquier obstáculo.

En lo personal, agradezco tus innumerables consejos como maestro y amigo. De Guillermo aprendí que la política solo tiene sentido si se hace desde la generosidad, desde la empatía y desde la convicción de que ningún proyecto vale la pena si no mejora la vida de la gente. Sus consejos, su ejemplo y su forma de entender el servicio público me acompañarán siempre.

Recuerdo con especial cariño el día en que me presentó por primera vez como candidato a la Alcaldía de Villanueva de la Serena en 2003. Aquel gesto, sencillo pero lleno de confianza, marcó el inicio de mi trayectoria política. En sus palabras no solo había apoyo, sino una invitación a entender la política como él la entendía: como un compromiso con la gente, desde la humildad y la cercanía. Aquella presentación no fue solo el comienzo de una etapa, sino una lección de vida que me ha acompañado desde entonces.

Hoy su pérdida nos duele profundamente. Duele a la familia socialista, que pierde a uno de sus referentes más sólidos y queridos. Pero también duele a toda una región que encontró en él un guía sereno, un presidente comprometido y un extremeño orgulloso de serlo.

Gracias, Guillermo. Gracias por tu legado, por tu entrega sin descanso, por tu generosidad infinita y por haber dejado una Extremadura mejor que la que encontraste. Tu memoria permanecerá viva en cada avance, en cada logro y en cada paso que demos hacia el futuro que soñaste para tu tierra.