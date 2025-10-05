Extremadura declara tres días de luto oficial por el fallecimiento de Vara

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha declarado este domingo tres días de luto oficial en Extremadura, en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos, por el fallecimiento del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara. A través de un comunicado, la jefa del Ejecutivo autonómico ha trasladado que se toma esta medida "en señal de duelo y como muestra de respeto a su memoria".

"Con profunda tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento del presidente Guillermo Fernández Vara, que estuvo al frente del gobierno extremeño durante tres legislaturas", ha manifestado Guardiola. En nombre del Consejo de Gobierno que preside, ha trasladado el "más sentido pésame" a su familia, amigos, así como a todos sus compañeros del PSOE de Extremadura. Asimismo, ha mostrado su reconocimiento y gratitud hacia la figura del socialista, quien "ejerció con entrega" sus responsabilidades públicas: "Lo hizo con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos".

"Extremadura pierde a un político y a un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho. Sobre todo amaba a su tierra, y en esta última etapa, incluso en los momentos más difíciles, permaneció en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano", ha resaltado.

Unidas por Extremadura

Desde el ámbito de la política extremeña, Unidas por Extremadura también ha lamentado la muerte del expresidente, de quien ha resaltado el "papel fundamental" que desarrolló al frente de la Junta en pro del desarrollo de la propia autonomía extremeña. A su vez, ha destacado el "talante conciliador y dialogante que Vara siempre ha mantenido con los diputados del grupo, los cuales le permitieron alcanzar consensos importantes" para la región.

La portavoz de la formación, Irene de Miguel, ha manifestado a través de sus redes sociales que con la pérdida de Vara "se va una forma de hacer política, donde se respetaba al oponente político y llegaba a consensos". Finalmente, Unidas ha trasladado sus "más sinceras condolencias" tanto a su familia y amistades, como a los dirigentes y afiliados del PSOE que "encontraron en su persona a un referente a seguir".

Pedro Sánchez

Con una "enorme tristez" ha lamentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la merte de Vara, al que ha definido como un "referente socialista y un ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público". El jefe del Ejecutivo ha destacado en un mensaje a través de la red social X que el expresidente regional "dedicó su vida a Extremadura" y que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España".

Alberto Núñez Feijóo

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóoo, ha lamentado la muerte del político extremeño, por quien ha mostrado su "sincero respeto". "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito en la red social X.