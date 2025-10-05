El maridaje de Torta del Casar y sake atrae al embajador del Japón a Casar de Cáceres

La fama de la Torta del Casar traspasa fronteras y ya ha llegado al corazón del Japón. La novena Feria Europea del Queso que se desarrolla en Casar de Cáceres los días 10, 11 y 12 de octubre y que se enmarca en la Semana de la Torta del Casaratrae a amantes del turismo y la gastronomía de todo el mundo, pero este año habrá un guiño especial al país del sol naciente y a uno de sus productos estrella: el sake, que se maridará con nuestro queso más emblemático. Tanto es así que el propio embajador de Japón en España Takahiro Nakamae ha anunciado su presencia. Casar de Cáceres, una vez más se convierte en la gran embajadora de los alimentos de máxima excelencia.

Si tienen la suerte de ser cheese lovers apunten estas fechas en su calendario: 10, 11 y 12 de octubre. Y un lugar: Casar de Cáceres. La localidad cacereña vive por y para este producto lácteo en tres días maratonianos. La plaza de Sancho IV se transforma en un paraíso del gourmet gracias a la Asociación Ruta Europea del Queso (Areq). Allí el paladar se deleitará con quesos procedentes de Extremadura, así como de Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Baleares, Galicia y Castilla y León, acompañados de quesos Portugueses de la Regio Centro y Alentejo. No faltarán vinos, cavas y cervezas. La feria se inaugura el día 10 de octubre a las once y media. ¡No dejes de pasarte por el photocall de la Torta del Casar!

La alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, acompaña a la consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga en su visita a la Feria Europea del Queso. / Jorge Valiente

Queserías participantes en la Feria Europea del Queso

Las queserías participantes son: Buleri, Castrum-Erat, Cooprado-Iberqués, Doña Francisca, Doña Leonor, Formatgeria Palou, Gaia Gourmets, J. Aramburu, Joaquim Duarte Alves, Los Balanchares, Los Barrancos, Los Casareños, Los Puertos, M&M Quesos Marina, Quesos de Hualdo, Quesos del Casar, Quesos Félix, S’Arangi y Silva Cordero.

El propio día 10 de octubre será la cata-maridaje de Torta del Casar y Sake a las 13.00 y a las 18.00 horas. Encajan a la perfección de forma sorprendente, ya lo verás

Y no te pierdas tampoco el Desafío Quesero de la Ruta Europea del Queso! Pon a prueba tus habilidades y conocimientos queseros en una singular cata convertida en yincana durante toda la feria.

En la Feria Europea del Queso es posible disfrutar de una gran variedad de sabores. / AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

Restaurantes de la Ruta de la Tapa

Del 11 al 13 de octubre los establecimientos de restauración más emblemáticos de Casar de Cáceres participarán en la 16 Ruta de la Tapa con Torta del Casar, una competición por ver quién elabora la mejor propuesta con el ingrediente estrella. Participan: Casa Claudio, Albergue Ruta de la Plata, El Rincón, El Obrador de Miguel, Sala Ultrella, La Ronda, Majuca, El Siglo, y El Gallo I.

Otra actividad es la 19 Ruta Trashumante, un recorrido senderista circular de 8 kilómetros con un rebaño de ovejas previsto para el 12 de octubre. Habrá sorteo de quesos para los participantes.

Así de llena está la carpa que se instala en la plaza Sancho IV de Casar de Cáceres con motivo de la Feria Europea del Queso. / AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

Mercado, Festival de Música Urbana y conciertos

El Museo del Queso Torta del Casar abrirá durante todos los días de la feria para acercar al público general la historia y tradición de este producto; y el municipio acogerá un Mercado Tradicional y Artesanal con más de 40 puestos de productos regionales. Este año, además, la música ocupará un espacio privilegiado en el evento. El Paseo de Extremadura acogerá durante el fin de semana tres actuaciones musicales: el Festival de Música Urbana y el concierto de David de Rueda (10 de octubre), el espectáculo de neo folclore de ‘El Gato con Jotas’ (11 de octubre) y un Tributo a Manuel Carrasco (12 de octubre).