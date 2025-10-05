Pedro Sánchez despide a Vara como un "ejemplo de servicio público" y acudirá a su funeral en Olivenza

Con una "enorme tristeza" ha lamentado este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El jefe del Ejecutivo ha destacado en un mensaje publicado a través de la red social X que el socialista "dedicó su vida a Extremadura" y que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España". A su vez, ha calificado a Vara como un "referente socialista y un ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público".

Fuentes de Moncloa han confirmado a este diario que el líder socialista acudirá al funeral de Vara, que tendrá lugar este lunes, a las 11 horas, en la localidad pacense de Olivenza. Cabe destacar que Sánchez ha encabezado las muestras de condolencias del Partido Socialista a nivel nacional, pues otros dirigentes también han trasladado su pesar por la muerte del expresidente.

"El socialismo está conmocionado. Guillermo ha sido un referente para el PSOE por su autenticidad, por su inteligencia y por su bondad. Se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social. Hasta siempre, amigo", ha manifestado la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

También se ha expresado a través de las redes el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento, José Luis Ábalos: "Siento con pesar la muerte de Guillermo Fernández Vara. Es una pérdida enorme para la política de este país. Supo ganarse el afecto y el respeto no solo de los socialistas, también de otras formaciones políticas por su talante dialogante, su sentido común, su saber escuchar, su altura de miras y su alto compromiso. Amaba y sirvió a Extremadura por encima de todo".