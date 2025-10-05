De Perpignan a Onlyfans

El fin de semana pasado se celebró en Málaga el esperado evento San Diego Comic-Con Málaga. Muchos de los lectores conocerán el evento matriz por series como The Big Bang Theory, en la que los protagonistas acudían disfrazados de sus héroes a una convención gigante de amantes del comic, de la fantasía, de la ciencia ficción..., frikis en general. Por mucha gente que se aglomere en poco espacio, lo mas parecido a una pelea que verás es a dos tipos haciendo una confrontación medieval con espadas de espuma. Los frikis son -o somos- el colectivo mas pacífico y correcto que hay. ¡Imagina como serán los frikis portugueses!

La gran queja del evento es que había colas por todas partes. Colas interminables que ni se sabía dónde nacían ni a dónde llegaban, la verdad. Tampoco entiendo tanta sorpresa, aunque en los últimos años se van incorporando al colectivo cada vez más y más chicas, en este tipo de eventos lo normal es encontrarse una mayoría abrumadora de colas. Hecho el chistecito infantil, reivindico la inmerecida fama de onanistas que nos achacan a los frikis para cascar hoy (no se si he elegido bien la palabra) sobre el consumo de porno en la historia.

Desde la noche de los tiempos

Tendemos a pensar que los chavales de ahora, con el reguetón, están mas salidos que el pico de una plancha. Y lo están, pero como lo estaban en el Paleolítico con enormes miembros dibujados por las paredes, en Egipto con papiros muy explícitos, o como en Roma, que exhibían frescos en lupanares a modo de catálogo de servicios. Vamos a lavarnos la boca antes de aseverar que los panas de ahora están salidos, y no nuestros abuelos, que recorrían kilómetros a tal afecto.

En la Edad Media a mano, y tras el renacimiento con la imprenta, las imágenes sexuales y los relatos subidos de tono empezaban a emerger como un género en sí. Un género secreto y al alcance de muy pocos y muy monásticos seguramente.

Fotografía, celuloide y VHS

El desarrollo de la fotografía supuso una revolución. A mediados del siglo XIX, en París, Londres o Berlín, circulaban álbumes fotográficos eróticos que hoy serían considerados pornografía hardcore. Al mostrarse cuerpos reales en lugar de dibujos, comienza la mala prensa para este género.

El siglo XX trae el cine mudo y con él pequeños clips eróticos, de visualización colectiva claro, en cines, que remedio. Luego vino la edad de oro, los 60 y 70, y los viajes a Perpignan.

La represión franquista dio lugar a un fenómeno curioso: las peregrinaciones de españoles a Perpignan, ciudad francesa cercana a la frontera catalana, donde los cines exhibían películas eróticas y pornográficas sin restricción. Para muchos, era la primera oportunidad de ver en pantalla grande lo que hasta entonces solo circulaba en revistas clandestinas. Estas “escapadas sexuales” formaban parte de un turismo cultural semiclandestino que mezclaba morbo, política y modernidad.

El VHS llevó el porno en vídeo a los hogares y extendió la censura desde las altas instancias hasta a tu vecina de enfrente, que miraba de reojo como entrabas y salías de casa con una especie de caja rectangular debajo del jersey, taciturno, circunspecto.

Internet y lo gratis

Siglo XXI, los onanistas del mundo entero están de enhorabuena. Me reprocharía el gran Berlanga tachar de manilargos a los consumidores de pornografía. Era un gran defensor del erotismo, incluso del porno más duro, como un mero espectador de una obra de arte, sin necesidad de entrar en nada carnal.

Obviando la época del CD y DVD, que no distó mucho del VHS, el ancho de banda trajo mandanga gratuita a espuertas a cualquier ordenador con conexión a internet. Primero mediante el sistema de descargas (cada palabra que escribo me suena peor) y después hasta el streaming, el consumo del porno se convierte en algo instantáneo, ubicuo y anónimo.

Internet nos trajo el contenido de adultos gratuito y a la vez la ruina de muchos. La frontera entre profesionales y aficionados se difumina. Plataformas como OnlyFans devuelven el poder (y el dinero) a los propios performers, que se autogestionan. El consumidor ya no solo ve: interactúa, comenta, paga propinas. La pornografía se socializa en el espacio digital.

De clandestino a omnipresente

Antes el consumo de este género era completamente clandestino, contracultural, incluso marginal. Ahora estamos en el lado opuesto: el porno va detrás de ti a todas partes, atiborrando a todos los que se dejan seducir por la excitación fácil y rápida.

Bien sabe el agudo lector que en El Club del Pijama* somos muy centraditos, por lo que la recomendación más sensata es disfrutarlo con espíritu crítico, de forma moderada y sin olvidar que la verdadera intimidad no se encuentra en la pantalla, sino en la experiencia compartida con otras personas. Eso y que si te quedas ciego, no verás las cosplayers de Sailor Moon en la próxima San Diego Comic-Con de Málaga.

*El Club del Pijama es el grupo de lectores, librepensadores, que cada domingo llega al final de esta página. Bienvenido/a si eres nuevo/a

El autor es abogado. Director de Dereccho Abogados en Cáceres. Presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex)