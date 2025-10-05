Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reacción de la Casa Real

Los Reyes lamentan la muerte de Vara, un servidor público "con un profundo sentido de Estado"

Felipe VI y Letizia destacan que el expresidente extremeño "hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación"

Felipe VI y Vara, en una audiencia con presidentes autonómicos.

Felipe VI y Vara, en una audiencia con presidentes autonómicos. / EFE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Los Reyes de España han lamentado este domingo el fallecimiento del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, de quien han ensalzado su "profundo sentido de Estado", al tiempo que lo han calificado como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

Según han informado desde la Casa Real, Felipe VI y Letizia han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a la viuda y los hijos del político extremeño, además de recordar los "muchos momentos compartidos". Asimismo, los monarcas han valorado la entrega de Vara a Extremadura, a sus ciudadanos y al conjunto de los españoles, "siempre con un profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
  3. El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida
  4. Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
  5. El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
  6. Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la 'cuarta revolución industrial' tras dos años de mandato
  7. Extremadura se desmarca del 'superdomingo electoral' del PP: 'La presidenta Guardiola tiene plena libertad', afirma Bautista
  8. De Cáceres a Higuera de Vargas: los 10.400 euros que separan los municipios con mayor y menor renta de Extremadura

Extremadura declara tres días de luto oficial por el fallecimiento de Vara

Extremadura declara tres días de luto oficial por el fallecimiento de Vara

Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara

Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara

La sociedad extremeña expresa sus condolencias por la muerte de Fernández Vara

La sociedad extremeña expresa sus condolencias por la muerte de Fernández Vara

Los Reyes lamentan la muerte de Vara, un servidor público "con un profundo sentido de Estado"

Los Reyes lamentan la muerte de Vara, un servidor público "con un profundo sentido de Estado"

Creer en Extremadura

Creer en Extremadura

Pedro Sánchez despide a Vara como un "ejemplo de servicio público" y acudirá a su funeral en Olivenza

Pedro Sánchez despide a Vara como un "ejemplo de servicio público" y acudirá a su funeral en Olivenza

Adjudicadas las obras de electrificación del tramo de Talayuela a Plasencia: 42 millones

Adjudicadas las obras de electrificación del tramo de Talayuela a Plasencia: 42 millones

Muere Guillermo Fernández Vara a los 66 años: adiós al político dialogante

Muere Guillermo Fernández Vara a los 66 años: adiós al político dialogante
Tracking Pixel Contents