«La arquitectura está pensada para hacer más fácil la vida de las personas»

La XVII Semana de la Arquitectura llega con el lema ‘Arquitectura que cuida’. ¿Qué significa para usted esta idea y cómo se refleja en la programación de este año?

Hemos adoptado la propuesta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que a su vez está en sintonía con la Unión Internacional de Arquitectos. Entendemos ‘Arquitectura que cuida’ como aquella que está pensada para lograr el confort, la habitabilidad y la tranquilidad de las personas que la habitan. Queremos trasladar la idea de que la arquitectura está pensada para el beneficio de las personas y hacerle más fácil su vida. Y también alimentar el espíritu artístico y, por supuesto, cuidar del medio ambiente.

Uno de los objetivos declarados de la Semana es acercar la arquitectura a la ciudadanía. ¿Qué estrategias se han diseñado para lograr esa conexión y despertar interés en un público no especializado?

Con esa idea surgió la Semana de la Arquitectura en Extremadura, que en realidad se desarrolla durante dos meses. Se han programado siete grandes actividades, repartidas por los principales núcleos de la región. Todas las actividades son gratuitas y de acceso libre hasta completar el aforo.

La programación incluye conferencias, rutas urbanas, visitas guiadas, exposiciones y cine. ¿Qué criterios se han seguido para configurar un programa tan diverso y qué actividades destacaría personalmente?

Las actividades comprenden conferencias profesionales, visitas a edificios e intervenciones significativas, que son muy atractivas para todo tipo de personas. La única diferencia del ciclo de cine con cualquier otro es que tomamos como tema de fondo la arquitectura. En cuanto a las exposiciones, pueden tener interés para cualquier ciudadano.

La arquitectura juega un papel esencial en la sostenibilidad y en el cuidado del planeta. ¿Cómo cree que los arquitectos extremeños pueden contribuir a afrontar los grandes retos ambientales desde su práctica profesional?

La sostenibilidad es la tendencia de hace unos años y cada vez más. Todo el marco normativo y estrategias de diseño van en dos líneas: el empleo de materiales cada vez más sostenibles, construyendo con una idea de economía circular y diseñar edificios que reduzcan el consumo de energía así como instalaciones energéticas con alto rendimiento que a su vez favorezcan el ahorro de la misma.

En la programación se subraya también la importancia de la arquitectura en la conservación del patrimonio. ¿Qué ejemplos concretos veremos en esta edición que pongan en valor el legado arquitectónico de Extremadura?

Dentro de la Semana de la Arquitectura, en concreto el 9 de octubre, se desarrollará en Badajoz la jornada Rehabilita, que llega a su vigésima edición, en la que expertos abordarán cómo intervenir en el patrimonio histórico. Habrá una visita guiada que mostrará la recuperación de las cubiertas del claustro y de la sacristía de la catedral de San Juan de Badajoz. Por otro lado, en Cáceres el 16 de octubre habrá una conferencia sobre el maestro de cantería Pedro de Marquina que se rematará con una visita al Palacio de Godoy. Eso sin olvidar que las jornadas comienzan el 7 de octubre con una visita a la Universidad Laboral de Cáceres y la colocación de una placa.

La Semana de la Arquitectura tiene un fuerte componente de encuentro y reflexión profesional. ¿Qué debates cree que marcarán el futuro de la arquitectura en la región?

Ahora mismo hay dos debates. El primero es la construcción de edificaciones cada vez más sostenibles, que demandan cada vez menos energía. Por otro, con la escasez de mano de obra cada vez están proliferando sistemas industrializados de construcción de viviendas. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. No podemos convertir la arquitectura en una fábrica de casas en taller. La arquitectura es identidad. Tenemos que ser hábiles para ir un paso por delante en la optimización de la construcción sin perder la esencia de lo que es la arquitectura.