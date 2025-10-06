Arranca la penúltima recarga en la Unidad II de Almaraz, con unos 200 trabajadores menos de lo habitual

Un minuto antes de la medianoche de este lunes han arrancado los trabajos de la recarga número 29 de la Unidad 2 de la Central Nuclear de Almaraz. Esta será la penúltima parada para renovar combustible en el núcleo de este grupo, cuya fecha de cese está fijada para el 31 de octubre del 2028. “Frente a los 1.200 trabajadores adicionales a los que habitualmente se daba empleo, en esta recarga se incorporarán hasta 200 trabajadores menos del entorno del Campo Arañuelo dada la reducción en actuaciones de mejoras a largo plazo que supone la cercana fecha de cierre”, se ha explicado desde la central a través de una nota.

“Esta disminución del empleo generado en el entorno de la central irá en aumento cada año, según se vaya acercando la fecha de cese de operación”, se apostilla.

Trabajadores entrando a zona controlada durante una recarga de combustible, en una imagen de archivo. / Toni Gudiel

Los trabajos

Durante 33 días, se renovarán 60 elementos combustibles del núcleo del reactor (aproximadamente un tercio), además de realizar labores de mantenimiento de la turbina de baja presión 2, la revisión de los sellos de las bombas de refrigeración del núcleo, así como el mantenimiento preventivo en los múltiples sistemas de seguridad de la central.

"Castigo fiscal"

“Informes independientes indican que el castigo fiscal que sufre la Central Nuclear de Almaraz, que no se da en ningún otro país del mundo, hace inviable económicamente su continuidad”, se apunta en la mencionada nota, que añade que el cese de la explotación de la planta va a suponer la pérdida de cerca de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además del enorme impacto" que ocasionará al Campo Arañuelo "en materia económica y de despoblación".

En el caso de la Unidad I, en el mes de marzo del año que viene iniciará ya la que sería su última recarga antes de su fecha de cese, prevista el 1 de noviembre del 2027, conforme a la Autorización de Explotación vigente.

A finales de este mes, la planta extremeña presentará al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación de licenciamiento de cese de explotación de la Unidad 1 conforme a lo requerido por la normativa vigente. "Centrales Nucleares Almaraz-Trillo quiere manifestar que su compromiso con la sociedad es producir hasta el último megavatio hora (MWh) de forma segura, fiable y eficiente", concluye el comunicado.