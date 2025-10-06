Extremadura refuerza su batalla contra la quita de la deuda: "Llamarla condonación es falso"

La Junta de Extremadura sigue plantando batalla al Ejecutivo de Pedro Sánchez, intensificando su rechazo frontal al quite de deuda ofrecido a las comunidades tras el acuerdo entre PSOE y ERC. Cabe recordar que el pasado mes de junio, la consejería de Hacienda y Administración Pública presentó alegaciones en la fase de consulta previa a la elaboración del anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades de régimen común, sin embargo, estas no se han tenido en cuenta.

Por este motivo, el pasado viernes se volvieron a presentar las mismas alegaciones, aunque en esta ocasión están "más desarrolladas jurídicamente". La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha reiterado este lunes a través de una nota de prensa que "lo que el Estado llama condonación es falso porque la deuda no desaparece, sino que simplemente se trasfiere de un nivel de gobierno (autonómico) a otro (estatal)".

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre, en primera vuelta, este anteproyecto de ley que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda que tienen las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Manzano ya trasladó en junio su postura: «Van a asumir 83.000 millones (17.000 millones solo de Cataluña y 1.700 de Extremadura) que van a tener que pagar los españoles y va a tener un impacto directo de 68 millones en Extremadura: mientras un catalán se ahorra casi 500 euros, a nosotros nos cuesta 68 euros por extremeños".

Los motivos

En esta línea, la consejera ha vuelto a manifestar que la norma planteada por el Gobierno central "no cuenta con el consenso de las comunidades autónomas", hecho que se demostró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró el pasado mes de febrero cuando los responsables de Hacienda de los diferentes territorios gobernados por el PP presentaron un documento en el que se oponían a la misma.

Asimismo, ha añadido que se trata de una "decisión arbitraria y discriminatoria", pues ni siquiera se ha tenido en cuenta a territorios como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así como de estar politizada, al considerar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera "carece de competencias para tratar un asunto que, por su naturaleza requiere una Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales".

Un nuevo sistema

A esto se suma que este anteproyecto de Ley "podría atentar contra los principios de igualdad y de justicia", además de provocar "graves disfunciones económico-presupuestarias". Por ello, en lugar de la "falsa condonación" de la deuda, la Junta aboga por aprobar un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, modificando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

El objetivo de estas modificaciones es que se "refuercen" los principios de autonomía y suficiencia financiera autonómicos, al tiempo que se recoja el consenso previamente acordado en el seno de un órgano multilateral como la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asimismo, el Ejecutivo regional apuesta por la reestructuración de la deuda, como ha hecho este año Extremadura: "Gracias a ello, los extremeños se han ahorrado 20 millones de euros que se están destinando a Educación, Sanidad y a reforzar los servicios públicos de la región".