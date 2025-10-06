Educación ofrece más de 300 plazas de oposiciones de maestros para 2026

Incógnita resuelta. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha anunciado este lunes que propondrá a los sindicatos docentes una convocatoria de oposiciones del cuerpo de maestros, sectores singulares de FP y de las Escuelas de Idiomas para 2026, con más de 300 plazas. La mayoría de estas serán para el cuerpo de maestros en varias especialidades, según la propuesta que la Junta de Extremadura quiere negociar con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Personal Docente, prevista para la próxima semana.

Tras ello, se darán a conocer tanto las especialidades concretas como el número definitivo de plazas, ya que ahora se abre la negociación con los sindicatos docentes.

Una decisión tomada tras un "minucioso" análisis de la situación

Hace un mes, la consejera aseguró en el Parlamento extremeño que la situación se estaba estudiando antes de tomar una decisión definitiva. Vaquera añadió que la Junta tiene "muy claro el rumbo que se debe tomar", pero insistió en que la planificación de cualquier proceso selectivo requiere de un rigor técnico adecuado para no conducir a errores. "La elaboración de la previsión del cupo en este tipo de proceso tiene que tener en cuenta factores tan importantes como las necesidades de las distintas especialidades, el número de cargos directivos, las jubilaciones, el número de matriculaciones, el crecimiento vegetativo de Extremadura que nos hace situar la escuela rural en el centro de nuestras prioridades... Cuestiones que ahora que acaba de comenzar el curso se empezarán a poder sopesar para hacer un equilibrio justo", explicó.

En este sentido, la propuesta está basada en un "minucioso análisis de la situación docente en Extremadura, teniendo en cuenta numerosos datos y pensando en las necesidades que tiene el sistema educativo extremeño", ya que "la responsabilidad de la Consejería de Educación es mejorar la calidad de la enseñanza, buscando el bienestar de los docentes y de los alumnos extremeños y manteniendo el equilibro del sistema educativo en la región", expresa Vaquera.

La tercera convocatoria de oposiciones

La alternancia habitual de los últimos años llevaba a pensar que en 2026 se celebrarían oposiciones de maestros, después de que este 2025 se lanzaran plazas solo del cuerpo de profesores, que ha tenido proceso selectivo ya de forma consecutiva durante tres años (2023, 2024 y 2025). Esa inercia habitual se rompió en 2024 con las oposiciones de estabilización, para las que se convocaron en la comunidad los dos cuerpos, tanto maestros como profesores, de forma excepcional.

Se trataría de la tercera convocatoria de oposiciones en este ámbito realizada por el actual Gobierno regional. La primera tuvo una oferta de más de 800 plazas dentro del proceso de estabilización, de modo que si se tienen en cuenta las dos fases de este proceso, serían 1.141 nuevas plazas. La segunda convocatoria llegó el pasado verano, nombrada previamente, en la que se ofertaron 279 plazas.