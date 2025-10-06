Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Olivenza

Felipe González lamenta no haber podido asistir al funeral de Vara por una lesión

"Es un amigo con el que compartí innumerables vivencias", ha dicho el expresidente del Gobierno

Fernández Vara, Rodríguez Ibarra, Alfonso Guerra, Francisco Fuentes y Felipe González, en enero de 2023, en una foto publicada por Vara en sus redes.

Madrid

El expresidente del Gobierno Felipe González ha lamentado no haber podido asistir este lunes al funeral de Guillermo Fernández Vara en la iglesia de la Nuestra Señora de la Magdalena de Olivenza (Badajoz).

A través de un comunicado, ha explicado que una lesión física le ha impedido desplazarse hasta la localidad pacense para despedir a "un amigo con el que compartí innumerables vivencias", como le hubiera gustado.

González ha trasladado su pesar a la familia, que ha querido hacer extensivo al resto de amigos.

