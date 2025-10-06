Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En término municipal de Alcántara

Proyectan una inversión de 140 millones para cuatro módulos de baterías de almacenamiento

Cada uno contará con una capacidad de 144,5 megavatios hora

Una planta fotovoltaica.

Una planta fotovoltaica. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto el trámite de información pública para la construcción de cuatro módulos de almacenamiento energético por baterías en la provincia de Cáceres, promovidos por la empresa Iberenova Promociones, del grupo Iberdrola, cuya inversión asciende a 140,1 millones de euros.

Según el anuncio que ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto, denominado BAT Tagus I, II, III y IV, prevé la instalación de cuatro parques de baterías de 35 megavatios (MW) de potencia cada uno, que se hibridarán con los actuales parques fotovoltaicos FV Tagus I, II, III y IV, situados en el término municipal de Alcántara (Cáceres).

Los sistemas de almacenamiento permitirán guardar energía procedente de las plantas solares para su vertido posterior a la red, con lo que se pretende optimizar el aprovechamiento de las instalaciones fotovoltaicas y la estabilidad del suministro eléctrico. Cada uno de los módulos contará con una capacidad de almacenamiento de 144,5 megavatios hora (MWh), integrados por siete estaciones de potencia, once inversores y más de 400 cabinas de baterías, que estarán conectadas a la subestación Tagus IV, la cual será objeto de una ampliación para posibilitar la interconexión de los sistemas de baterías.

El anuncio detalla los bienes y derechos de particulares y entidades afectados por las obras, principalmente terrenos agrícolas y solares pertenecientes a Fincalia Agropecuaria y a varios propietarios locales, además del Ayuntamiento de Alcántara. El expediente podrá consultarse durante treinta días hábiles en el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado y en la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, donde también se podrán presentar alegaciones.

