Isabel Rodríguez sobre Vara: "Más que un compañero, fue un verdadero faro socialista"

Olivenza reunió ayer a gran cantidad de dirigentes socialistas para despedir a uno de sus varones rojos, Guillermo Fernández Vara. El presidente del Ejecutivo fue el que encabezó una lista innumerable de políticos de todos los colores. No faltaron la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol o, su homólogo en el Senado, Pedro Rollán, o los ministros María Jesús Montero, Carlos Cuerpo, Luis Planas, Félix Bolaños o Isabel Rodríguez.

Esta última apuntó que «más que un compañero se ha ido un verdadero faro socialista». Así, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana aseguró que Fernández Vara fue quien le dio «el impulso definitivo a Extremadura en su modernidad y en su apuesta económica para mantener el futuro de las próximas generaciones».

Figura clave para la región

Isabel Rodríguez ha asegurado que la muerte del expresidente extremeño le había afectado: «Tengo el sentimiento de mucha tristeza porque se nos va demasiado joven, le quedaba mucho por aportar a España y seguir cuidando a su Extremadura».

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. / EFE

Asimismo, la ministra ha recordado que tuvo la oportunidad de compartir con él el origen de «algunos grandes proyectos» y percibió que la «autoestima» fue clave para llegar a buen puerto con ellos: «El saber que esta tierra puede llegar a donde quiera».

Con esta relevancia, Eduardo Madina describió su papel fundamental: «Nos deja una de las figuras más importantes que ha dado la política de Extremadura y, desde mi mirada ideológica, uno de los socialistas más relevantes que hemos tenido en las últimas décadas». Para él, el oliventino era «un ejemplo de valores humanistas, una forma de ser y de estar donde todo era coherente y todo era verdad». Unos valores que Carlos Cuerpo ya añoraba: «Ya lo estamos echando de menos. Pero hay que seguir empujando y luchando por Extremadura, que es lo que él ha hecho y es lo que él querría», ha aseverado tras el funeral. De la misma forma, señalaba que «deja un legado de buena persona, más allá de ser un referente para muchos, que se puede ver en las declaraciones de todo el mundo estos días, era una persona que llegaba, cercana y a la que todos querían y queríamos».

«Cercano», era una de las palabras con las que más gente lo ha definido: «No sé si hay mucha gente tan cercana como fue Guillermo, creo que es difícil encontrarlos». En este sentido, aseguraba que «deja una gran obra como presidente de Extremadura y una manera de interpretar esta tierra cercana, solidaria y positiva. Supo explicar Extremadura hacia fuera y entender muy bien hacia dentro».

«La sensatez, el amor por su tierra, la dignidad en política»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado su pérdida porque para ella «era mucho más que un compañero», ya que a lo largo de «más de 20 años» tuvieron una relación «muy cercana y de cómplices». Para la secretaria general del PSOE en Andalucía Fernández Vara deja «la sensatez, el amor por su tierra, la dignidad en política... Todo lo que no se lleva en la política, era Guillermo», dijo.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. / Santi García

Uno de los históricos varones socialistas que también estuvo fue Manuel Chaves, expresidente de Andalucía, que sumó otros adjetivos a esta larga lista que definen al expresidente: «Era un hombre solidario, que tenía como objetivo ayudar a la gente y desde el punto de vista personal, se va un gran amigo». A ello, Patxi López, diputado nacional, sumó la bondad como cualidad del dirigente: «Era un hombre bueno que hacía buena política, que se preocupaba por los demás, un buen socialista». Al mismo tiempo, destacó que deja una «herencia de respeto, de educación, de buenas formas, de entender al adversario y con eso es con lo que todo el mundo debe quedarse».