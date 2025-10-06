Pedro Sánchez: "Fernández Vara fue un progresista comprometido, íntegro y, sobre todo, una buena persona"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también ha participado en este funeral multitudinario al líder socialista. Lo ha hecho acompañado por su mujer, Begoña Gómez, aunque ella ha accedido y salido al templo por la puerta lateral. Sánchez ha señalado a los medios de comunicación a su llegada que hoy era un día "triste para el conjunto de extremeños y para la familia socialista, pero también es un día de gratitud por el servidor público que fue Guillermo".

La despedida de Guillermo Fernández Vara se ha celebrado en la iglesia Santa María Magdalena de Olivenza a las 11.00 horas de este lunes. El expresidente de la Junta de Extremadura falleció el pasado domingo a los 66 años en Badajoz tras no poder superar el cáncer de estómago que padecía desde 2023. Centenares de personas han acudido a la céntrica plaza oliventina para dar su último adiós a su paisano.

También han participado de esta despedida diputados nacionales, autonómicos y provinciales; consejeros de la Junta de Extremadura y una amplia representación de la sociedad civil. Además, los ministros Luis Planas, Isabel Rodríguez, María Jesús Montero, Félix Bolaños y Carlos Cuerpo han acompañado al expresidente extremeño, entre otras muchas autoridades.

"Progresista comprometido"

Este, en su declaración, ha recordado que Fernández Vara fue un "progresista comprometido e íntegro y, sobre todo, una buena persona".

Asimismo, ha destacado que se dedicó a la política para entregarse a las personas con la cualidad de "escuchar, de acordar con mucha gente aunque pensara muy distinto a él". Y ello, ha dicho, se traduce en las muestras de cariño que está recibiendo por parte de todas las fuerzas políticas. Muchos de ellos que "reconocen su aportación al progreso de Extremadura y también a la política española".

J.H

El presidente ha subrayado tres aspectos de Guillermo Fernández Vara a lo largo de su vida: "El primero de todos, Extremadura, fue su principal y prioritario compromiso. El segundo, la democracia, y el tercero, su compromiso social".

"Convirtió Extremadura en una tierra de oportunidades"

Pedro Sánchez ha afirmado que fue un líder político que "supo entender que el fortalecimiento de los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública y también la transformación ecológica y la transformación digital y logró convertir Extremadura en una tierra de oportunidades".

Y esto ha supuesto que muchos de los servicios que "disfrutan muchos jóvenes y no tan jóvenes extremeños haya sido producto de su visión y su aportación". Por esto, Pedro Sánchez ha agradecido su labor y ha apuntado que lo que tienen que "hacer desde el PSOE y todos los que nos dedicamos a la política es recoger ese legado de Guillermo Fernández Vara y mirar al futuro con optimismo, con esperanza y con compromiso por esta tierra".