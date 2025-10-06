Trabajadores públicos extremeños se concentrarán mañana en Madrid para reclamar soluciones al abuso de temporalidad

La Plataforma del Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex) ha convocado, junto a otras asociaciones y sindicatos de trabajadores públicos, una concentración estatal ante el Congreso de los Diputados en Madrid este martes para reclamar una "solución definitiva" al abuso de temporalidad y la recuperación del personal cesado.

La movilización tendrá lugar entre las 11.00 horas y las 15.00 horas y coincide con una sesión plenaria en el Congreso. Además, se mantendrán reuniones con diferentes grupos parlamentarios.

Tramitación de la Ley de Función Pública

La reivindicación central será la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública, u otra Ley específica, donde se incluya una solución que sirva tanto para el personal abusado en activo, como para recuperar a las miles de personas cesadas injustamente tras décadas de servicio público. "La ambivalencia del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias", han expuesto los convocantes.

Sin embargo, han recalcado que el problema de la temporalidad en las administraciones públicas viene "de muchas décadas atrás y de gobiernos de distinto cuño político", que ha sido amplificado por administraciones autonómicas y locales "negligentes", que se han aprovechado de "tener trabajadores de segunda, eternamente temporales, ejerciendo tareas estructurales que hubieran debido de cubrirse de forma fija".

"La pasividad del Gobierno, unida al incumplimiento sistemático por parte de los tribunales españoles de la normativa europea, que es de obligado cumplimiento y de aplicación directa al no haberse traspuesto al ordenamiento español la Directiva mencionada, han agravado este problema", han expuesto.

Convocantes

La protesta ha sido organizada por la Plataforma de Afectados por la Función Pública, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp), entre otros.

Asimismo, entre los convocantes se encuentran los sindicatos Federación de Trabajadoras de las Administraciones Públicas CGT (Fetap-CGT), Sindicato de Comisiones de Base (Co.bas), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Por el Empleo Público de Aragón (Stepa), Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), y Sindicato de Trabajadoras de la Administración Pública de Madrid-CGT (SAP-CGT).

Casi 70 asociaciones, sindicatos, colectivos como el de bomberos forestales, y movimientos ciudadanos como el sanitario, educativo o pensionista, han trasladado ya su apoyo a esta reivindicación, que viene "sólidamente fundamentada" en la normativa europea, con la Directiva sobre trabajado de duración determinada, y en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Informe interinos de la UE

Por otro lado, las asociaciones, sindicatos y plataformas han recordado que el próximo jueves 9 de octubre el Abogado General de la Unión Europea emitirá un informe acerca de una cuestión remitida por el Tribunal Supremo español en relación a los interinos.

Para las plataformas convocantes, este informe será "decisivo" para la postura que adopte TJUE sobre el problema de la temporalidad en las administraciones españolas, y posiblemente "lleve a nuevas sanciones al Estado español por incumplimiento de la normativa europea".