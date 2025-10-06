En Directo
El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
Santi García
Ha sido sin duda el político que más ha marcado la gestión y la actualidad de Extremadura a lo largo de los últimos treinta años, con tres legislaturas a sus espaldas y diversos cargos tanto institucionales como orgánicos en el PSOE regional y nacional. Ha sido también una persona muy cercana a la sociedad extremeña, a sus agrupaciones y colectivos. Por ello, la despedida a Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo a los 66 años (hoy lunes hubiera cumplido 67), reúne desde ayer a un sinfín de familiares, amigos, responsables institucionales y representantes sociales. En la memoria de Extremadura, pocos personajes han sido tan arropados en su adiós.
El funeral tendrá lugar este lunes, 6 de octubre, a partir de las 11.00 horas en la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, localidad donde nació Fernández Vara en 1958. Está confirmada la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por los obispos de Coria-Cáceres y Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotons, respectivamente.
Sigue la despedida.
Belén Castaño Chaparro
Aplauso infinito a Guillermo a la llega del coche fúnebre a la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, abarrotada dentro y fuera.
Ascensión Martínez Romasanta
Pasan siete minutos de las 11. Empiezan a sonar aplausos. Llegan las primeras coronas.
María Coronada, vecina de Olivenza y del Partido Comunista, llega con una rosa roja
María Coronada ha llegado a la iglesia con una rosa roja en la mano."Mi símbolo es el clavel, porque pertenezco al Partido Comunista, pero hoy traigo el suyo, la rosa", ha contado visiblemente emocionada. Conocía a Guillermo Fernández Vara desde hace muchos años y, aunque no compartían ideología, si afecto era mutuo."Nos apreciábamos mucho, mucho". María cuenta que Vara la acompañó cuando murió su marido y estuvo a su lado cuando le dedicaron una calle en Olivenza."Era un amigo", asegura.
"En política, se sustituyen unos a otros, es lógico, pero su humanidad, su cercanía con todo el mundo es difícil de sustituir", reflexiona. "La última vez que nos vimos, hace un mes en a calle Baldocines, nos dimos un abrazo y se lo dije: ahora hacemos mucha falta", recuerda María.
Jonás Herrera
Llega el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ascensión Martínez Romasanta
La Virgen de la Soledad, de la que Guillermo Fernández Vara fue gran devoto y capataz de su hermandad.
Ascensión Martínez Romasanta
Empieza a sonar el órgano en el interior de la Iglesia. Las campanas no cesan. El coro de la Catedral San Juan Bautista de Badajoz cantará en la misa.
Belén Castaño Chaparro
Antonio Martínez, vecino de Olivenza: "Hablábamos de todo, con él no había problema"
Antonio Martínez conversó muchas veces con Guillermo Fernández Vara en el Paseo Grande de Olivenza." Allí nos sentamos todos los pensionistas y él venía con uno más". Este lunes ha querido acercarse a la iglesia de Santa María Magdalena para dar su último adiós a quien con tantas veces compartió charla. "Hablábamos de todo, con él no había problema", dice. Lo vio fue pocos días antes del Día de Extremadura. "Vino a despedirse de nosotros, nos dijo que se iba a Badajoz". Antonio nunca pensó que sería su último encuentro en el Paseo Grande. "Lo vamos a echar mucho de menos", reconoce.
Centenares de personas acuden a dar el último adiós a Vara
Repican las campanas de la iglesia Santa María Magdalena de Olivenza en señal de luto por la pérdida del expresidente extremeño. Centenares de personas han acudido a esta céntrica plaza para dar el último adiós a Guillermo Fernández Vara.
Jonás Herrera
El coche fúnebre con los restos mortales del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, acaba de salir del tanatorio Puente Real de Badajoz, para realizar el último viaje a su localidad natal, Olivenza.
Jonás Herrera
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, llega a la iglesia de Santa María Magdalena, al igual que lo hace la presidenta del Congreso de los Diputados, Francine Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán. También el ministro de Agricultura, Luis Planas.
