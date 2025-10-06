Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez

Llega el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al funeral de Fernández Vara

Llega el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al funeral de Fernández Vara

J.H

Jonás Herrera

Ascensión Martínez Romasanta

Belén Castaño Chaparro

Santi García

Olivenza

Ha sido sin duda el político que más ha marcado la gestión y la actualidad de Extremadura a lo largo de los últimos treinta años, con tres legislaturas a sus espaldas y diversos cargos tanto institucionales como orgánicos en el PSOE regional y nacional. Ha sido también una persona muy cercana a la sociedad extremeña, a sus agrupaciones y colectivos. Por ello, la despedida a Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo a los 66 años (hoy lunes hubiera cumplido 67), reúne desde ayer a un sinfín de familiares, amigos, responsables institucionales y representantes sociales. En la memoria de Extremadura, pocos personajes han sido tan arropados en su adiós.

El funeral tendrá lugar este lunes, 6 de octubre, a partir de las 11.00 horas en la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, localidad donde nació Fernández Vara en 1958. Está confirmada la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por los obispos de Coria-Cáceres y Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotons, respectivamente.

Sigue la despedida.

