Casi un 20% de los extremeños afirma sufrir estrés laboral

El porcentaje de extremeños que sufren estrés laboral de forma frecuente asciende a más de un 18%, mientras que casi un 40% afirma padecerlo de forma ocasional. Unas cifras que se sitúan por debajo de la media nacional, ubicada en algo más del 21%. Además, un estudio de Randstad que analiza el bienestar laboral en el país comprueba cómo ocho de cada diez encuestados vinculan la incapacidad de desconectar del trabajo con un impacto negativo en la salud mental.

Unos datos en los que el sector sanitario resulta ser el más afectado, con casi un 36% de profesionales "emocionalmente agotados" a causa de este fenómeno, cifra que asciende al 43,3% en aquellos que se han sentido así en el pasado.

El segundo puesto pertenece a los profesionales de la construcción, con un 31,5% de los trabajadores que afirma haber padecido cansancio mental ejerciendo su labor, tanto actualmente como en el pasado. El podio se completa con el sector educativo y un 29, 8% de sus trabajadores que afirma haber tenido esta sensación negativa durante su oficio.

En el lado opuesto encontramos el sector de la Administración Pública, donde más de un 41 por ciento afirma no haber sentido nunca estrés, frente a un 10% que lo sufre actualmente. Del mismo modo, tanto en el mundo de la cultura y el arte como en el panorama de la energía y medioambiente más del 35% afirma no sentir esa presión emocional durante su jornada laboral.

Asimismo, se detectan mayores niveles de estrés en el ámbito profesional en las mujeres (63,6%) en comparación con los hombres (48,9%), mientras que en la división por Comunidades Autónomas el territorio asturiano lidera el ranking con un 25,2 por ciento de trabajadores estresados. A ello le siguen Galicia y Cantabria, con un 24,7 y un 21, 6 por ciento respectivamente.

En la otra cara de la moneda aparecen Baleares (11 por ciento), Navarra (13 por ciento), Murcia (16,3 por ciento) y Castilla-La Mancha (17,2 por ciento).