'Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de "respeto"

El grupo de punk rock extremeño 'Bellotaris Fallecidos' ha anunciado su decisión de retirar de las plataformas musicales la canción que tenían dedicada al expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara como muestra de "respeto".

"La primera Spotify. Vamos a ir viendo cómo podemos retirarlas de las demás", ha explicado el grupo originario de Plasencia a través de sus redes sociales.

A su juicio, mantener dicha canción "no tiene ningún sentido y nos parece lógico y normal ya que se hizo desde el humor, y con todo el respeto hacia Guillermo y todo lo que representaba".

"Nunca la hemos tocado en directo a pesar de ser la canción más escuchada de nuestro primer Ep y petición casi que en todos nuestros conciertos", ha explicado el grupo.

De igual forma, han confirmado que tampoco irá incluida en el CD que tienen previsto editar a finales de este año.

Acto de respeto

"Esperamos que tanto la familia como sus compañeros de partido y amigos vean esto como un acto de respeto hacía la persona de Guillermo Fernández Vara", ha concluido el grupo.

Los integrantes de 'Bellotaris Fallecidos' ya tomaron la decisión en el año 2024, tras hacerse pública la enfermedad del expresidente, de retirar del repertorio en directo el tema 'Guillermo El Travieso'.

"El motivo no es otro que el de que no se malinterprete una canción que en todo momento es en tono humorístico. El tema estaba hecho mucho antes de que Guillermo Fernández Vara anunciara su enfermedad. Creemos que pierde toda la gracia", señalaron entonces.