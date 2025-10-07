¿Conoces estas trece expresiones extremeñas?

Extremadura conserva un lenguaje propio lleno de dichos y palabras que reflejan la identidad de sus localidades y su gente. Algunas expresiones resisten al paso del tiempo y, aunque en ocasiones suenen extrañas para los forasteros, encierran la esencia de la vida en la comunidad, la vida rural y la forma de comunicarse de los extremeños.

Diccionario extremeño

En muchos pueblos aún se escucha hablar de los jarapales, aquellos que llevan la camisa por fuera de los pantalones y con un jersey encima, dando un aspecto algo desaliñado, incluso llegando a ser algo farraguas.

Todo el mundo conoce a algún mezucón, mezuca en femenino, el típico entrometido que quiere saberlo todo, aunque ese asunto no le afecte lo más mínimo. Esta típica persona curiosa y cotilla puede ser descrita, a día de hoy, en algunos lugares como escusado o escusao.

Los más glotones se reconocen enseguida con palabras como lambuzo, del verbo lambuzear, es decir, comer de todo un poco. Aunque en la zona de Villanueva de la Serena, puede que este perfil se describa como tragaldabas. En cambio, aquellos que prefieren el dulce y son más golosos, pueden ser calificados como golipo o golimbo.

En zonas cercanas a la Sierra de Gata, las chapuzas y enredos se conocen como cachapuche, una palabra que designa los embustes o trampas para arreglar rápidamente asuntos pendientes.

En situaciones de miedo o zorullo, algunos optan por arrutarse, es decir, encorvarse y esconderse tímidamente hasta que pase el peligro, mientras que otros prefieren envalentonarse.

El vocabulario popular también guarda un lugar para las mentiras y los rumores. En la provincia de Badajoz son comunes las carocas, mientras que en zonas de la provincia cacereña las calumnias y difamaciones son conocidas como levantijos.

Si alguien se entretiene más de la cuenta, no faltará quien le advierta diciendo que no se enrabe. El verbo enrabarse, muy típico en Badajoz, significa distraerse o perder el tiempo, aunque en Cabeza del Buey se amplía su sentido para describir a quien se queda cortado o paralizado en plena conversación.