Alerta sanitaria
Cuarta víctima mortal por la Fiebre del Nilo: el virus se ceba con la Extremadura
Se trata de un paciente de 91 años que estaba ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva, como el resto de los fallecidos
En 2024 se notificaron un total de 32 casos de Fiebre del Nilo Occidental en Extremadura y tres fallecidos. En 2025 ya son cuatro las personas que han muerto a causa de este virus transmitido por un mosquito del género Cúlex, todas ellas en el Hospital Don Benito-Villanueva. Los contagios se ceban especialmente con Extremadura, porque, a diferencia de años anteriores, no hay muertes registradas en otras comunidades y la inmensa mayoría de los casos se están produciendo en la región.
Este lunes, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo fallecido por Fiebre del Nilo. Se trata de un varón de 91 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito, que estaba ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva. En total, se han registrado 22 casos en el año 2025, cuatro de ellos asintomáticos detectados por el Banco de Sangre. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida.
Todas las áreas de salud en aviso
El SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha, para aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80% de las infecciones son asintomáticas y el virus no se contagia entre humanos. No obstante, en ciertos casos puede derivar en complicaciones graves, especialmente en personas mayores o que presentan el sistema inmunológico debilitado.
Se trata de un arbovirus transmitido principalmente por la picadura de mosquitos del género Culex, que se infectan al alimentarse de aves portadoras. La zona de mayor afectación en Extremadura están siendo las Vegas, por su humedad, zonas de regadío y temperaturas elevadas. La Junta, la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos vienen aplicando tratamientos periódicos para reducir la población de mosquitos. Pero, mientras en Andalucía se ha contenido de forma casi radical (no hay fallecidos y apenas casos en 2025), en Extremadura no parece aminorar respecto a 2024.
La primera víctima mortal de este año fue un hombre de 77 años que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva y falleció el 15 de septiembre. El martes, 16 de septiembre, se conoció un segundo deceso, una mujer de 82 años. El tercero se notificó el 30 de septiembre: otro varón de 77 años. Y el cuarto, un enfermo de 91 años, en el mismo hospital que el resto.
LAS RECOMENDACIONES DEL SES
- Mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas
- Procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.
- Tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior,
- Mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios
- Vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.
- Evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos
- Utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras
- El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.
