'Mi Rincón Favorito'
Extremadura, capturada en nueve fotografías espectaculares que aspiran a ganar un concurso nacional
Alburquerque, Jerez de los Caballeros, Medellín, Mérida, el Valle del Jerte, Cabezuela del Valle, El Torno, Monfragüe y Trujillo protagonizan las imágenes finalistas
El palmarés se dará a conocer el 16 de octubre
Nueve instantáneas tomadas en Extremadura optan al primer premio nacional en la quinta edición del certamen fotográfico en Instagram 'Mi Rincón Favorito'. Los finalistas han puesto el foco en las tierras pacenses (Badajoz, Alburquerque, Jerez de los Caballeros, Medellín y Mérida); en el norte cacereño (el Valle del Jerte, con Cabezuela del Valle y El Torno, y el Parque Nacional de Monfragüe); y en los horizontes monumentales de Trujillo, creando un recorrido que va desde las dehesas y vegas del Guadiana hasta los canchos y miradores del Tajo y el Jerte. Los autores fijaron el objetivo en los enclaves que, a su juicio, merecía la pena destacar en cada territorio.
Fotos que capturan la belleza de Extremadura
Son imágenes que combinan sierra, río y ciudad: la fortaleza de Alburquerque encendida al atardecer; los tejados de Badajoz con el Guadiana al fondo y un sol rasante; las cascadas entre bolos graníticos del Jerte en Cabezuela del Valle; el Mirador de la Memoria de El Torno bajo la Vía Láctea; la torre recortada al sol en Jerez de los Caballeros; la luna llena asomando tras el castillo de Medellín; la arqueología clásica del Teatro Romano de Mérida o el farallón del Salto del Gitano en Monfragüe sobre el Tajo.
Predominan composiciones de luz muy cuidadas, como las nocturnas con alineaciones lunares, contraluces, puestas de sol, largas exposiciones de agua y juegos de reflejos, con encuadres que alternan patrimonio y paisaje abierto. El conjunto realiza un equilibrio entre iconos reconocibles y rincones menos transitados de Extremadura.
Fotógrafos y premios
El origen de cada imagen tiene nombre y apellidos: Juan Antequera Jiménez (Alburquerque), Juan Antequera Jiménez (Badajoz), Natalia Salguero Torvisco (Jerez de los Caballeros), Francisco Javier Ruiz Casado (Medellín), José Flecha Carreto (Mérida), Margarita García González (Cabezuela del Valle), José Flecha Carreto (El Torno, Valle del Jerte), Rosa Zapata Hernando (Monfragüe) y Elena Vicente Copete (Trujillo).
Los finalistas, que compiten con los del resto de comunidades, optan a cinco premios principales. El ganador se lleva 500 euros y a partir de ahí, la cantidad baja cien euros en función de la posición que tenga cada uno hasta el quinto lugar, además de diez premios accésits de 50 euros.
Por otro lado, el certamen agrupa 18 concursos locales (por ciudades) que este año han repartido más de 5.000 euros. Solo las fotos que han obtenido el primer premio en los certámenes locales han sido seleccionadas para representar a su comunidad a nivel nacional. Por lo tanto, estas nueve imágenes de Extremadura han sido ya ganadoras de un primer premio a nivel local y pasan a la final del concurso nacional. El palmarés nacional se dará a conocer el próximo jueves, 16 de octubre.
Sobre 'Mi Rincón Favorito'
'Mi Rincón Favorito' tiene como objetivo dar a conocer rincones especiales de España a través de las imágenes que los participantes comparten desde sus propios perfiles. Se desarrolla en torno al 27 de septiembre (Día Mundial del Turismo) y actúa como elemento dinamizador turístico y cultural utilizando la creatividad y la viralidad de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Nació en 2021 y, en sus cuatro primeros años, ha reunido a más de 70 localidades y 10.000 participantes. En la presente edición, los premios suman más de 7.000 euros entre la categoría nacional y los certámenes locales.
