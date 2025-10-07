Extremadura, la tercera región de España que más dinero destina a Educación y donde más han disminuido los 'ninis'

Extremadura es la región que más ha reducido el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, un 12,1%, (los llamados “ninis”), lo que supone una disminución de 9,5 puntos porcentuales en la última década. Sin embargo, la tasa de paro sigue siendo alta, sobre todo entre los que no han completado educación secundaria superior (19,2 %). Datos que guardan relación con el aumento en un 3% del abandono educativo temprano que se sitúa en el 13,1%, lejos de alcanzar el objetivo europeo (9%). Son datos del informe “Indicadores sobre el estado del sistema educativo en España y Extremadura” que promueve anualmente la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España, CESUR a través del Círculo de Economía y Sociedad (CEYS), su think tank de innovación educativa. Los resultados han sido presentados en Badajoz por Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación, entidad que realiza el informe, en un acto presidido por Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de la asociación empresarial. El informe, elaborado por expertos de la Fundación, desgrana los principales datos del curso 2024-2025 examinando la situación y evolución del sistema educativo nacional en general y del extremeño en particular, analizando indicadores que se engloban en cuatro aspectos: escolarización, recursos, resultados y empleabilidad.

Extremadura, una las comunidades que más recursos dedica a Educación

En su exposición, Miguel Ángel Sancho ha destacado que “Extremadura aporta importantes recursos al sistema educativo, tanto económicos (alto gasto por alumno, mayor importe por becario) como en ratio de profesorado, mejorando el logro educativo al reducir el abandono y aumentar los que titulan en educación secundaria superior”. Extremadura es la tercera región, después de País Vasco y Navarra, con mayor gasto público por alumno público y concertado (7.390 €) y la comunidad con un mayor importe por becario es Extremadura (2.511€/becario). Además, registra la ratio de alumnos por profesor más baja del país con un 8,9.

Tasa de alumnos matriculados en el curso que les corresponde por edad / Fundación Sociedad y Educación

Tras la presentación del informe se ha llevado a cabo una mesa redonda integrada por María Elvira Bravo Donaire, presidenta de CECE Extremadura; Rafael Domínguez González, director del IES Zurbarán de la capital pacense, y Juan Antonio Rodríguez Caro, jefe de servicio de la unidad de Programas Educativos de la Delegación Provincial de Educación de Badajoz, quienes han analizado la situación del sistema educativo en nuestra región y sus perspectivas de futuro.

Con el 80,3 %, Extremadura es la 2ª comunidad con mayor proporción de alumnos matriculados en el sistema público y tiene la menor proporción de inmigrantes escolarizados del país (4%). Además, la tasa de escolarización a los 2 años ha registrado un importante crecimiento en la última década, pasando del 23,6% de 2013 al 65,8% de 2023. También mejora la tasa neta de escolarización en educación secundaria segunda etapa (86,4% a los 17 años) superando en 3,3 puntos porcentuales la media de España.

La 'buena salud' de la FP

En cuanto a FP, Extremadura es la segunda comunidad española con mayor porcentaje de matriculaciones en FP Dual (10%). Cifras que contrastan con los registros en los Ciclos formativos de Grado Superior (48,2%), que pese a mejorar 14 puntos en los últimos 10 años sigue siendo la 4ª más baja de España. No obstante, pese al bajo número de alumnos, la mayoría de ellos logra titularse terminando así su formación (82,1 %).

Tasas abandono escolar / Fundación Sociedad y Educación

Extremadura es la región que más ha incrementado el porcentaje de jóvenes, entre 20 y 29 años, con un mínimo de Educación Secundaria de 2ª etapa (79,6%) creciendo 15 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Además, completa la Educación Terciaria el 35,1%, mientras que la población con estudios bajos alcanza el 45,9%, la más alta de España, aunque mejora desde el 57,3% en el año 2014. Cabe destacar que la tasa de alumnado repetidor en ESO en Extremadura con un 6,1% ha mejorado 4,8 puntos porcentuales en los últimos 10 años.