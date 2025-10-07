Ibercaja presenta en Badajoz su nuevo plan ‘Ahora Extremadura’ para impulsar el crecimiento económico y social de la región

Ibercaja ha presentado en Badajoz su nuevo plan 'Ahora Extremadura', que guiará la actividad de la entidad en esta Comunidad Autónoma durante los próximos cinco años. Con este proyecto, el Banco reafirma su compromiso con Extremadura y se marca como objetivo consolidarse como líder en banca minorista, al tiempo que fortalece su vocación social y territorial a través de Fundación Ibercaja y Fundación Caja Badajoz.

En el acto de presentación han participado Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, acompañado por Antonio Martínez, Director de Negocio Minorista, y Roberto Ledesma, Director Territorial de Ibercaja en Extremadura, junto a otros miembros del Comité de Dirección y los más de 250 empleados en la región.

Relevancia de Extremadura para Ibercaja

Durante la exposición del Plan, los directivos han subrayado la relevancia de Extremadura como territorio tradicional de Ibercaja, destacando la fuerte vinculación de la entidad con sus clientes particulares y con los principales sectores productivos, en especial el agrícola y ganadero. Asimismo, se ha remarcado la confianza de los grupos empresariales extremeños, que consolidan el papel de Ibercaja como socio financiero clave en la economía regional.

El plan, que se desarrollará entre 2025 y 2029, aspira a captar 30.000 nuevos clientes, crecer un 40% en volumen de negocio y consolidar a Ibercaja como el Banco de referencia para los extremeños

El plan “Ahora Extremadura” persigue captar 30.000 nuevos clientes y alcanzar un crecimiento del 40% en volumen de negocio en los próximos cinco años. "Extremadura es una prioridad estratégica para Ibercaja. Queremos ser el banco de referencia de los extremeños, acompañando a familias, empresas y sectores productivos en su desarrollo y futuro", señala Roberto Ledesma, Director Territorial.

Por su parte, Víctor Iglesias ha destacado que este plan se integra en el marco del Plan Estratégico “Ahora Ibercaja 2026” y constituye una apuesta decidida por la región: “Queremos que Extremadura sea cada vez más importante para Ibercaja y que Ibercaja sea cada vez más importante en Extremadura”.

Una posición de liderazgo

Ibercaja cuenta con una posición de liderazgo en Extremadura. La entidad tiene presencia en este territorio dando cobertura al 71% de la población, con fuerte implantación en Badajoz (90%) y muy significativa en Cáceres (40%). El 20% de la población extremeña es cliente de Ibercaja y los principales grupos empresariales e institucionales de la región confían en Ibercaja. Asimismo, destaca su posición en fondos de inversión, con una cuota de mercado del 18% de la región, prestando un modelo diferencial de asesoramiento al cliente.

Además, el plan pone un especial énfasis en el compromiso social de la entidad, materializado a través de Fundación Ibercaja y Fundación Caja Badajoz, que cada año desarrollaron proyectos culturales, educativos y sociales en la región.

La jornada concluye con la iluminación del edificio Ibercaja en Badajoz, que luce desde ayer un nuevo letrero luminoso. Este hito simboliza de forma visible la implicación y el compromiso de Ibercaja con el futuro de Extremadura.