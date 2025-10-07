José Manuel Hernández Mogollón, nuevo decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la UEx

José Manuel Hernández Mogollón, catedrático del Departamento de Dirección de Empresas y Sociología, asumió el pasado jueves el cargo de decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura. Ha relevado así a Jose Luis Coca Pérez, quien pertenece al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y ha ejercido como decano durante los dos últimos mandatos.

Durante el acto de toma de posesión, Hernandez Mogollón expresó su intención de “mejorar la vida universitaria de nuestro centro combinando calidad y calidez”. Asimismo, puso en valor la trayectoria y oferta académica de la Facultad, con más de medio siglo de historia que el protagonista considera "determinante en el desarrollo de la región". Destaca además una oferta de titulaciones "atractiva, competitiva y con mucho futuro".

Por su parte, el ahora decano saliente, Jose Luis Coca, ha agradecido el apoyo recibido a lo largo de esta casi década al frente de la gestión del centro cacereño: “Gracias por estos nueve años a los diferentes equipos rectorales con los que ha trabajo y a todos los que forman parte de la facultad por el apoyo y por los logros alcanzados, que se han logrado siempre en contacto con la sociedad”.

Finalmente, el acto fue cerrado por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, quien también tuvo unas palabras de agradecimiento para José Luis Coca por su gran compromiso y dedicación. El catedrático también aprovechó la ocasión para subrayar esta Facultad como el único centro adscrito a la UEx que imparte estudios en Turismo, un área que cada vez adquiere mayor relevancia. Abogó, por último, por trabajar de manera cooperativa en un entorno cada vez más competitivo.