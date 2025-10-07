La Junta de Extremadura asegura que "no hará ninguna tala indiscriminada" en las zonas afectadas por los incendios forestales

La Junta de Extremadura asegura que "no hará ninguna tala indiscriminada en las zonas afectadas por los incendios de Caminomorismo y Jarilla. Los ingenieros del servicio técnico forestal llevan semanas inspeccionando las dos ZAU (Zonas de Actuación Urgente) y será su criterio y experiencia el que determinará los ejemplares con tal grado de afectación que su supervivencia es inviable".

Es la respuesta que se ha dado este martes a través de un comunicado desde la Consejería de Gestión Forestal a las críticas de diferentes colectivos conservacionistas, que a través de una nota calificaron como "un atentado ecológico sin precedentes" la posibilidad de que se produjese la tala “de todos los árboles dentro de los perímetros de los incendios lo que supondría un atentado ecológico sin precedentes”. Igualmente, aseguraron que las medidas de urgencia aprobadas por el Ejecutivo autonómico “para paliar los efectos de los graves incendios de este verano, no tienen en cuenta el componente ambiental y fomentan las perspectivas económicas en torno” a los fuegos, “siendo un riesgo para acabar promoviendo una mayor incidencia de aquellos que son intencionados que ya figuran entre los más numerosos cada año”.

Desde el departamento de Gestión Forestal y Mundo Rural, se responde, sin embargo, que “no se ejecutarán todas las actuaciones contempladas en los decretos de declaración de las ZAU, sino solo aquellas que determinen los técnicos del servicio forestal de la Junta”. En este sentido, se aclara, “la inclusión de un amplio listado de actuaciones es una cuestión procedimental, para poder ejecutarlas en el caso de que los técnicos lo consideren necesario, pero que aparezcan relacionadas en el texto no equivale a que se vayan a poner en práctica”.

Reducir enfermedades

En cualquier caso, se defiende que la corta y saca de madera de la madera quemada resulta una tarea necesaria para reducir el riesgo de aparición de enfermedades. “Hay consenso entre los técnicos en materia forestal en que mantener esa madera quemada incrementa de modo significativo el riesgo de plagas por insectos perforadores”, se arguye.

Área afectada por el fuego de Jarilla este verano. / CARLOS GIL

“Todas las medidas diseñadas por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural para las zonas incendiadas cuentan con el preceptivo aval técnico, fruto de la experiencia y conocimientos de los ingenieros del servicio forestal”, se incide. El objetivo es, se agrega, minimizar la erosión del suelo y proteger el paisaje y la fauna de aquellos lugares afectados, “si bien ponen el foco en las personas, es decir, en resarcir el daño sufrido por los vecinos de las zonas afectadas y ayudarles a recuperar cuanto antes la normalidad en todos los órdenes, incluido el económico”.

Asimismo, se indica que “el Proyecto Mosaico cuenta con el aval de los expertos del Grado en Ingeniero Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Extremadura, titulación avalada por exigentes estándares europeos”, que además de conocer “la legalidad vigente”, también saben de “la realidad de los municipios en los que se actuará y las problemáticas a las que se enfrentan los habitantes de estas zonas en regresión demográfica”. “Tanto la corta de madera como el resto de actuaciones estarán sometidas a evaluación previa y evaluación de impacto ambiental”, se insiste. Por último, se subraya que la convocatoria del Consejo de Medio Ambiente “no tiene relación con las medidas a desarrollar en las zonas incendiadas”.