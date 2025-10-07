Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso

La compañía australiana considera que la documentación exigida por la Junta es «suficiente» para que el proyecto avance hacia la consulta pública, pero pone en duda la celeridad de la Administración

Organizaciones ecologistas consideran "inadmisible" el aprovechamiento de la madera de los fuegos

"Talar todo ese arbolado vivo sería un atentado ecológico de mayores proporciones que el propio incendio", argumentan

Extremadura, la tercera región de España que más dinero destina a Educación y donde más han disminuido los 'ninis'

La cuantía de las becas en la comunidad es la más alta del país

Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres

Fuentes policiales confirman una discusión entre una pareja que ha terminado con una mujer en Comisaría y un hombre herido

Ferran Adrià enseña en Mérida que la clave de la cocina también está en los números

Un total de 80 alumnos reciben formación del prestigioso cocinero catalán en la Escuela de Hostelería y Agroturismo de la capital regional