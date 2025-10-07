Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de octubre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso
La compañía australiana considera que la documentación exigida por la Junta es «suficiente» para que el proyecto avance hacia la consulta pública, pero pone en duda la celeridad de la Administración
Organizaciones ecologistas consideran "inadmisible" el aprovechamiento de la madera de los fuegos
"Talar todo ese arbolado vivo sería un atentado ecológico de mayores proporciones que el propio incendio", argumentan
Extremadura, la tercera región de España que más dinero destina a Educación y donde más han disminuido los 'ninis'
La cuantía de las becas en la comunidad es la más alta del país
Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
Fuentes policiales confirman una discusión entre una pareja que ha terminado con una mujer en Comisaría y un hombre herido
Ferran Adrià enseña en Mérida que la clave de la cocina también está en los números
Un total de 80 alumnos reciben formación del prestigioso cocinero catalán en la Escuela de Hostelería y Agroturismo de la capital regional
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
- Educación ofrece más de 300 plazas de oposiciones de maestros para 2026
- Creer en Extremadura
- La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento
- Un hombre bueno al servicio de su tierra
- Felipe González lamenta no haber podido asistir al funeral de Vara por una lesión