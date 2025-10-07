Organizaciones ecologistas consideran "inadmisible" el aprovechamiento de la madera de los fuegos

Las organizaciones ambientales Adenex, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Ecologistas Extremadura, GRUS, AMUS y SEZ consideran que las medidas de urgencia aprobadas por la Junta de Extremadura para paliar los efectos de los graves incendios de este verano «no tienen en cuenta el componente ambiental y fomentan las perspectivas económicas en torno a los incendios, siendo un riesgo para acabar promoviendo una mayor incidencia de aquellos que son intencionados que ya figuran entre los más numerosos cada año».

A través de un comunicado, estos colectivos solicitan «la inmediata revisión y modificación de las regulaciones que permiten y autorizan la tala y el aprovechamiento económico de la madera quemada dentro de los perímetros de los incendios de Caminomorisco y Jarilla». En este sentido, se arguye que la situación real tras los incendios, indica que una parte muy importante del arbolado afectado, especialmente en el incendio de Jarilla, «es perfectamente viable al estar compuesto por especies de frondosas», robles y castaños principalmente, más resistentes, adaptadas al fuego, y que únicamente han sufrido daños superficiales.

«Talar todo ese arbolado vivo sería un atentado ecológico de mayores proporciones que el propio incendio, agravando el impacto negativo producido, y no obedece a ningún criterio técnico», se incide. En este sentido, las organizaciones ambientales sostienen que los planes de actuación aprobados deberían haberse basado en «informes detallados sobre el estado de las masas forestales afectadas que respalden técnicamente la puesta en marcha de las medidas aprobadas».

Asimismo, se esgrime que "solo aquellos aprovechamientos forestales con plan de gestión forestal aprobado y cumplido, tendrían derecho a una indemnización por pérdidas, tramitada con los correspondientes procedimientos administrativos y exclusivamente por los árboles realmente quemados sin posibilidad de regeneración". por lo que se considera que generar perspectivas económicas derivadas de los incendios "es muy peligroso. Esta posibilidad de corta y aprovechamiento, reducida únicamente al arbolado quemado realmente sin posibilidad de regeneración, solo debería habilitarse para la propia administración y los recursos económicos obtenidos deberían emplearse exclusivamente en apoyar los planes de recuperación y reforestación de los bosques quemados".

A juicio de estas organizaciones no atender la necesaria corrección de estos aspectos de las medidas aprobadas, daría a entender que el fin que se persigue "no es otro que favorecer un mayor beneficio económico derivado de la situación y no la necesaria prudencia para regular sin generar expectativas que puedan aumentar los riesgos de incendios intencionados en el futuro".

"Actuaciones agresivas sin evaluación"

Otro aspecto que preocupa a las organizaciones ambientales es la "falta de proporcionalidad" a la hora de proponer la aplicación de medidas urgentes para defender suelos y cauces de la escorrentía que provocarán las lluvias de otoño en las laderas quemadas.

En su opinión, se han incluido actuaciones "extremadamente agresivas" para zonas de alta sensibilidad ambiental en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra de Gredos y Valle del Jerte, incluyendo aterrazamientos con maquinaria pesada y el levantamiento de diques escalonados (albarranas) en los cursos de agua de gargantas y arroyos.

"Las consecuencias de estas actuaciones sobre especies protegidas y hábitats muy sensibles no han sido evaluadas y, en aplicación del principio de precaución, no pueden ser autorizadas sin esa evaluación. Por el contrario, existen otras técnicas de menor impacto que pueden ser más que suficientes, como el "mulching" con paja en las laderas y la creación de líneas de retención longitudinales apilando restos de madera quemada (fajinas)", han propuesto.

En vista de todo ello, han solicitado la revisión de las resoluciones y los planes de actuación para que "quede claro" que las medidas más impactantes solo se realizarán si cuentan con la justificación técnica correspondiente, por "no existir otra solución satisfactoria y previa evaluación de los técnicos de medio ambiente, con las medidas correctoras necesarias".

Cultivos productivos en suelo forestal

Las organizaciones ambientales también han indicado que se han adoptado modificaciones legislativas para incluir como suelo forestal infraestructuras preventivas productivas compuestas por cultivos leñosos del proyecto Mosaico.

Así, y aunque la filosofía del mosaico forestal con cultivos leñosos sea en general una buena línea de trabajo para reducir la gravedad de los incendios, han apuntado que deben tenerse en cuenta algunos aspectos esenciales para no generar perspectivas económicas basadas en los incendios de zonas forestales.

"Esos cultivos deben estar planificados y limitados a zonas concretas donde puedan ser de apoyo a otras infraestructuras preventivas y en ningún caso deben autorizarse en zonas quemadas, al menos no hasta que dichas zonas sean restauradas y vuelvan a ser bosques funcionales", han recalcado.

En todo caso, han apuntado, se debiera fomentar la sustitución por especies de frondosas y no cultivos propiamente dichos, sino zonas adehesadas de encinas, castaños, nogales, robles, fresnos y alcornoques más fáciles de gestionar.

Además, se trata de fomentar un mosaico que rompa la continuidad de masas forestales productivas peligrosas, donde su continuidad y uniformidad provoca que los incendios puedan avanzar sin obstáculos, han señalado.

También han criticado las asociaciones ambientales que "todo indica" que hasta la fecha la Junta de Extremadura no prevé ningún plan de restauración de las masas forestales quemadas, que se sumarán así a las "miles de hectáreas de sierras y laderas peladas, llenas de jaras, testigos de antiguos incendios de bosques extremeños que nunca fueron recuperados".

Finalmente, han criticado que, hasta la fecha, no se ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura, a pesar de haber sido solicitada "ante la gravedad de los incendios ocurridos este verano y la necesidad de adoptar medidas urgentes".

"Hasta la fecha dicho consejo no ha sido convocado, y sin embargo las medidas han sido aprobadas por la Junta de Extremadura prescindiendo del informe de ese órgano consultivo y sin tener en cuenta el componente ambiental. Dado que la propia Junta de Extremadura no otorga ningún valor al Consejo Asesor de Medio Ambiente, las organizaciones de conservación de la naturaleza consideran que este órgano ahora mismo no es operativo ni representativo de la necesaria participación social en la gestión ambiental", han sentenciado.