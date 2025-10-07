El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz

Lo anunciaba el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles a la capital cacereña con motivo de la inauguración del Congreso de Turespaña. Pero además de acudir a la ciudad, está previsto que Sánchez se desplace a la N-523, la carretera que conecta Cáceres y Badajoz y que se encuentra en obras para su futura conversión en autovía, para comprobar el desarrollo de los trabajos. También está confirmada la asistencia del Ministro de Transportes, Óscar Puente.

Será la segunda vez esta semana que el presidente del Ejecutivo esté en Extremadura, tras asistir este lunes al funeral en Olivenza del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien fallecía el domingo a los 66 años víctima de un cáncer de estómago.

Respecto de las obras de la autovía A-58, la conexión de Trujillo con la capital pacense, se está actuando en un tramo de casi 14 kilómetros, comprendido entre la capital cacereña y el río Ayuela. Con una inversión de 94,3 millones de euros, la nueva infraestructura la está ejecutando el holding empresarial Rover en UTE con la firma extremeña Gévora.

Imagen de las obras de la autovía Cáceres-Badajoz / CARLOS GIL

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 40 meses y el trazado discurre de noreste a suroeste, manteniéndose sensiblemente paralela a la traza de la N-523 por el oeste de la misma. Esta carretera nacional, antigua EX–100, fue cedida al entonces Ministerio de Fomento (actual Mitma) por parte de la Junta de Extremadura. Con ello, la carretera EX-100 pasó a formar parte de la Red de Carreteras del Estado como N-523.

El proyecto aprobado del tramo A-66 – Río Ayuela, contempla 12 estructuras (9 pasos superiores, 2 viaductos y 1 paso inferior), así como la reposición de servicios afectados, obras de drenaje y otras obras complementarias tales como cerramientos, estaciones de aforo o canalizaciones de fibra óptica.

Cabe reseñar que desde el 1 de octubre y durante tres meses habrá restricciones al tráfico en la zona de actuación, en el enlace con la A-66. Así, permanece cortada la calzada sentido Salamanca con un desvío establecido por otra carretera con doble sentido de circulación.

Tramo Badajoz-Botoa

Por otra parte, cabe recordar que el pasado enero el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobada provisionalmente el diseño del tramo inicial, que va desde Badajoz hasta Bótoa (los primeros 13,75 kilómetros), con un coste estimado de 112,19 millones de euros. El proyecto fue declarado de urgencia, lo que acelera los trámites.

Detalles del Trazado

Entre los kilómetros 66,5 y 76,5: Se construirá un tramo de autovía con acceso totalmente limitado, basándose en un diseño previo de la Junta de Extremadura. Se incluirá el "enlace de Valdebótoa" para dar servicio a la localidad de Bótoa y a la Base General Menacho (sede de la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura XI), una zona con mucho tráfico en horas punta.

Entre los kilómetros 76,5 y 80,25: Se convertirá la N-523 en una carretera multicarril (duplicando su calzada). Se añadirán rotondas para organizar mejor los numerosos accesos a las zonas de cultivo y regadío del Guadiana.

En esencia, este es el inicio de la conversión a autovía de la conexión Badajoz-Cáceres-Trujillo, siendo el primer tramo el de Badajoz a Bótoa, con un proceso de expropiación ya en marcha debido a la urgencia declarada.