Extremadura busca al profesional que haga la mejor tapa de rabillo de cadera

Caja Rural de Extremadura abre las inscripciones para su V Concurso de Cocina y Gastronomía IGP Ternera de Extremadura

Carne de ternera de Extremadura.

Carne de ternera de Extremadura. / CRIGP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Se puede cocinar a la brasa, a la parrilla, al horno o a la sartén. Tiene un buen sabor y una textura firme. En España se llama rabillo de cadera, pero cada vez se le conoce más por su término brasileño, 'picaña'. Este un músculo con forma triangular y alargada en el cuarto trasero de la vaca será protagonista del V Concurso de Cocina y Gastronomía IGP Ternera de Extremadura, que ya ha abierto el plazo de inscripción (hasta el 27 de octubre).

El objetivo principal de este certamen es promocionar las excelencias de una carne certificada bajo el sello europeo de calidad entre los profesionales del sector de la restauración en la región. El evento está organizado por el CRIGP Carne de Vacuno de Extremadura (IGP Ternera de Extremadura) y patrocinado por Caja Rural de Extremadura, con el fin de destacar los valores de la industria agroalimentaria regional y promocionar sus productos en la gastronomía.

La gran final del concurso se celebrará en el marco de la II Feria Agroalimentaria Espiga, que tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre en IFEBA, Badajoz. El concurso premiará a la mejor tapa, cuyo ingrediente principal para esta edición de 2025 deberá ser la carne IGP Ternera de Extremadura, específicamente el rabillo de cadera/picaña.

Los criterios

Cada profesional deberá elaborar seis tapas para el jurado y una más de presentación para la mesa de exposición. Los criterios de calificación se ponderarán de la siguiente manera: gusto y elaboración, con un 50%; presentación, 30%; y la descripción de la ficha-receta, valoración económica, uso correcto y aprovechamiento de la materia prima, y utilización de productos con DOP o IGP (20%).

Las bases completas del certamen pueden consultarse en https://www.crextremadura.com/premiosespigacrext.

