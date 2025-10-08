Extremadura deberá sustituir a uno de cada seis autónomos desde ahora hasta 2030 y carece de relevo

Según los últimos datos, 13.129 autónomos de Extremadura tienen más de 60 años, lo que significa que 1 de cada 6 alcanzará la edad de jubilación en los próximos 5 años. De ellos, más de 3.000 ya tienen 66 años cumplidos. Son datos que pone sobre la mesa la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que lleva años alertando de la problemática debido al envejecimiento de la sociedad, a la falta de relevo generacional y a la despoblación rural, que constituyen un serio problema estructural «que amenaza la sostenibilidad de la economía española en su conjunto», y de manera directa al trabajo por cuenta propia.

Esta realidad no solo afecta a este colectivo, también a los asalariados, ya que más de 1,5 millones de trabajadores superan los 60 años. Actividades como la Construcción y el Comercio son las más amenazadas por la falta de relevo generacional en el régimen de autónomos. En este sentido, la organización destaca el papel fundamental de la inmigración «como motor del emprendimiento, innovación y acelerador para la repoblación de las zonas rurales y localidades pequeñas».

Pero además, por primera vez en la historia, el número de pensionistas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) superó el pasado marzo los 2 millones en España, alcanzando en Extremadura los 52.762 (+1,4% en cuatro años).

Pacto de estado

Por todo ello, UPTA propone un gran pacto de estado sobre el relevo generacional de los autónomos, que involucre a todos los ministerios con competencias en esta materia: Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Hacienda.

En la misma línea, el colectivo ha desarrollado el Plan Integral de Relevo Generacional, una iniciativa que propone medidas concretas «para asegurar la continuidad de miles de pequeñas actividades económicas, que hoy se encuentran en riesgo de desaparición». Este plan contempla la integración de personas migrantes y de estudiantes de FP para que reciban formación para asumir el relevo de actividades económicas viables.

Al menos, septiembre ha finalizado con 81.053 afiliados al RETA en Extremadura, lo que supone un incremento de 796 en un año, de modo que ha sido el mejor septiembre de la serie histórica en número de trabajadores por cuenta propia. En concreto, la pérdida de 280 afiliados en sectores ligados a actividades estacionales como Hostelería y Comercio, se ha visto compensada por el dinamismo de otros ámbitos como la Educación, las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, y sobre todo Sanitarias, que registran un repunte considerable.