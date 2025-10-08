Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez

Los representantes del gobierno autonómico se sienten excluidos de la reunión donde se establecía el dispositivo de emergencias

Dispositivo policial en la convención de Turespaña.

Dispositivo policial en la convención de Turespaña. / Javier Cintas

E. P.

Cáceres

La Junta de Extremadura ha enviado una carta de protesta a la Delegación del Gobierno en la región, donde pone de manifiesto su malestar sobre cómo transcurrió la junta de seguridad convocada este martes con el fin establecer el dispositivo en torno a la visita del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Cáceres, para su participación en la convención de Turespaña y para visitar las obras de la futura autovía entre Cáceres y Badajoz.

La reunión estaba presidida por el delegado del gobierno José Luis Quintana, además del subdelegado José Antonio García Muñoz, así como representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Habitualmente se incorporan a la mesa los representantes de Emergencias y Protección Civil por parte de la Junta de Extremadura.

Se les invitó a salir de la reunión

En la carta se da cuenta del malestar generado, ya que, aseguran, al final de la reunión "se repartieron documentos", pero no a todos los asistentes. Ni los representantes de Emergencias ni de Protección Civil recibieron papel alguno, con lo que desconocen el contenido que, supuestamente, estaría relacionado con la puesta en marcha de un dispositivo del que forman parte activa. La queja se hace extensiva, igualmente, al trato recibido, "ya que se invitó a salir a los representantes de la Junta", mientras la reunión proseguía, ya solo con representantes del Gobierno central.

