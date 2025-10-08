Innovación, talento y tecnología: Extremadura brilla en la segunda edición del Congreso Potencial Digital

Más de 10.000 personas han participado en la segunda edición del Congreso Potencial Digital, en el que Extremadura se ha proyectado como referente de nuevas tecnologías e innovación. Empresas, instituciones y estudiantes han podido conocer en Badajoz las últimas actualizaciones en ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica o transformación digital, en un evento que se ha consolidado en el calendario del sector.

"Lo hemos conseguido", ha destacado este miércoles el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, que ha ofrecido un balance del congreso junto al secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado. El evento ha reunido a las empresas tecnológicas más importantes a nivel internacional, así como a empresas extremeñas, administraciones públicas y estudiantes de todos los niveles educativos, con el objetivo, ha explicado Jesús Coslado, "de posicionar, generar oportunidades, fomentar la digitalización e impulsar la innovación".

El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el congreso Potencial Digital. / JUNTA DE EXTREMADURA

Más de 70 empresas

El congreso ha contado con más de 7.000 asistentes presenciales y 3.000 online; más de 70 empresas; 2.883 estudiantes de Primaria, Secundaria y universitarios; más de 80 ponentes; y se han mantenido 68 charlas prácticas. Se han contabilizado más de 50 horas de contenido podcast y 13 horas de streaming; 112.000 visitas a la web del congreso y más de 10 millones de impresiones en redes sociales; 41.000 clics en campañas digitales y 34.000 interacciones en redes, con una tasa de engagement superior al 7%.

El perfil de los asistentes, ha indicado Coslado, se reparte en un 39% del sector tecnológico; un 26% docentes y estudiantes; un 17% de la Administración Pública; un 9% emprendedores y startups; y el 9% restante otros perfiles. Ha destacado la presencia femenina, con un 47%, así como una participación igualitaria en actividades como Keep Room, "donde las ganadoras han sido mujeres".

Cita consolidada

Por su parte, Juan Carlos Preciado ha subrayado que "este congreso se ha consolidado y mira de tú a tú a los grandes eventos de transformación digital a nivel nacional", y ha añadido que "Extremadura lidera el crecimiento de la economía digital, con una aportación del sector al PIB que crece por encima de la media nacional y salarios en el sector digital un 38,5% superiores al promedio regional", recoge la Junta en una nota de prensa.

Ambos responsables han coincidido en que el desarrollo de talento digital es uno de los ejes principales del ecosistema digital extremeño, y que la apuesta por la transformación digital del tejido productivo, grandes empresas, pymes y sector servicios, "es ya una realidad", ha confirmado Preciado.

En este congreso, que se consolida como motor de innovación, atracción de talento e inversiones, así como referente nacional en transformación digital, ha destacado la "vocación temprana de los jóvenes extremeños" por la tecnología y la importancia de seguir trabajando para reducir la brecha de género en el sector digital, que en la región se sitúa en torno al 18%.