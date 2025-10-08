Juan Antonio Vicente, Colegio de Veterinarios de Extremadura: "El riesgo de Virus del Nilo se mantendrá mientras no bajemos de los 20 grados"

«El mayor problema de la Fiebre del Nilo es que se trata de una enfermedad transmitida por vectores y con reservorio silvestre, tremendamente difícil de controlar y de prevenir. No podemos llevar a cabo una fumigación masiva porque obviamente eliminaría también otros mosquitos que resultan beneficiosos para el equilibrio medioambiental». Así lo explica el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente Báez, al ser preguntado por este diario sobre la incidencia del virus en la comarca de las Vegas Altas, que concentra la inmensa mayoría de los 22 casos registrados en el año 2025 en España, cuatro de ellos fallecidos, todos en el Hospital Don Benito-Villanueva.

El proceso

El profesional explica que existen tratamientos que se aplican en estas zonas, generalmente eficaces, para lastrar la proliferación de mosquitos del género Cúlex. Estos mosquitos (vectores), que contagian la Fiebre del Nilo a caballos y humanos con sus picaduras, se infectan a través de las aves silvestre (reservorios) que en sus viajes desde África traen el virus. El Servicio de Sanidad Animal, en colaboración con la Consejería de Agricultura, dispone de trampas de captura y además existen «caballos centinela» a los que se les van tomando muestras. Son métodos para conocer la circulación del virus. También hay sistemas activos de alerta como las propias donaciones de sangre, una vía por la se vienen detectando sucesivos casos.

Autoprotección

El problema es que, pese a los tratamientos en zonas húmedas, parques o espacios verdes, y pese a los métodos de vigilancia, el virus prolifera en determinadas condiciones y su control «es tremendamente complicado». De hecho, explica el especialista, «la actividad del vector no se reducirá hasta que las temperaturas no disminuyan por debajo del entono de los 20º» . De modo que, por el momento, «la mejor medida es la autoprotección que aconseja el SES»: cubrir el cuerpo con ropa adecuada, no pasear al amanecer ni al atardecer, no tener recipientes con agua en el exterior de las viviendas, usar repelentes…

El virus prolifera en determinadas condiciones y su control es tremendamente complicado

Las condiciones ambientales están cambiando "y ello hace que este virus sea menos estacional y más permanente, del mismo modo que viene ocurriendo con la Lengua Azul", subraya Juan Antonio Vicente Báez. En el caso de la Fiebre del Nilo Occidental, afecta especialmente a caballos y humanos “porque son fondos de sacos”. Destacar, no obstante, que no se contagia entre personas porque la epidemia es “muy baja para producir transmisión”, pero a quienes tienen un cuadro patológico grave puede llegar a provocarle el fallecimiento.

¿Qué es?

La Fiebre del Valle del Nilo Occidental (FNO) o West Nile Fever (en inglés) es una zoonosis causada por determinadas cepas del virus del Nilo Occidental (VNO) que se mantiene por un ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito. Los seres humanos y los équidos se consideran huéspedes finales del virus por lo que no contagian la enfermedad, pero sí que la padecen.

Las aves son consideradas reservorio de la enfermedad: pueden mantener el virus sin sufrir en algunos casos síntoma alguno, jugando un papel muy importante en su mantenimiento y diseminación.

Proliferación

El Ministerio de Sanidad informa de que entre los años 2010 y 2023 se ha detectado el linaje 1 del virus de la Fiebre del Nilo Occidental en aves y en diversas explotaciones equinas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cataluña . En octubre de 2017, se halló el linaje 2 del virus en un ave, azor común, que presentaba sintomatología clínica en la provincia de Lérida. Esta fue la primera detección de este linaje en España, que había sido encontrado en Europa central desde 2004 y posteriormente en Italia.